Internet de la CFE desde 150 pesos: requisitos y cómo contratar el servicio este 2026

En un contexto donde la conectividad es cada vez más esencial, la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) ha consolidado su servicio de internet móvil de banda ancha con paquetes accesibles para usuarios en México, destacando que algunos planes inician desde 150 pesos al mes.

El servicio de internet de CFE se contrata en línea y llega a tu domicilio. / iStock

¿Qué es el internet de CFE?

El servicio de internet de la CFE está diseñado para ofrecer datos móviles mediante dispositivos MiFi, que permiten conectar computadoras, celulares y tabletas a través de redes móviles 5G, 4G y LTE, de forma similar a una banda ancha tradicional.

Este proyecto forma parte de la filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, creada para acercar servicios de conectividad a más personas en todo el país con un enfoque social y de bajo costo.

Los planes incluyen desde 5 GB hasta opciones con más datos según necesidad. / iStock

¿Cómo contratar el servicio?

Contratar el internet de CFE es sencillo y se realiza completamente en línea. Los pasos generales son:

Acceder a la página oficial de CFE Internet desde tu navegador.

Seleccionar el paquete de internet móvil que prefieras en el carrito de compras.

Realizar el pago correspondiente en línea .

El dispositivo MiFi junto con el chip necesario llegará a tu domicilio a través de Sepomex en pocos días hábiles.

Una vez que tengas tu equipo y SIM, solo debes ingresar los 10 dígitos de tu SIM en la sección de recargas de la plataforma para activar o renovar tu plan.

El internet de CFE llega mediante dispositivos MiFi para conectar varios equipos. / iStock

Precios y paquetes disponibles

CFE ofrece varios paquetes de internet móvil, con precios que varían según la cantidad de datos y la duración del plan. Entre las opciones más populares están:

5 GB mensual: desde 150 pesos

10 GB mensual: 270 pesos

20 GB mensual: 380 pesos

30 GB mensual: 495 pesos

50 GB mensual: 610 pesos

Paquetes con más datos también están disponibles en opciones semestrales y anuales, con descuentos al comprar planes más largos.

Estos precios hacen de CFE una alternativa atractiva para quienes buscan conectividad sin costos elevados ni contratos complicados.