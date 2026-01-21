Adiós a los baches: Sheinbaum anuncia megabacheo nacional con 50 mil millones

El Gobierno de México lanzó el “Megabachetón 2026”, un plan intensivo de repavimentación y atención de baches en carreteras federales, que contará con 50 mil millones de pesos de inversión para este año. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la estrategia como parte de los esfuerzos por mejorar la infraestructura vial en todo el país.

Sheinbaum promete carreteras sin baches con inversión histórica en 2026. /X: @Claudiashein

¿Qué contempla el Megabachetón?

El programa tiene como objetivo reparar y mantener alrededor de 18 mil kilómetros de carreteras federales libres de peaje, priorizando los tramos más deteriorados y transitados del país. La inversión busca fortalecer la seguridad vial, reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre regiones.

Durante la mañanera del pueblo, Sheinbaum explicó que la estrategia surge de un diagnóstico técnico de la red carretera y de solicitudes ciudadanas, lo que permitió identificar los tramos que requieren atención prioritaria.

La inversión será de 50 mil millones de pesos para rehabilitar vialidades. / iStock

Regiones y ejecución del programa

El plan se ejecutará en varias regiones del país, abarcando tramos en el norte, centro y sur del territorio. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el plan divide la red en zonas operativas para facilitar la intervención.

Además, se utilizarán trenes de repavimentación y maquinaria especializada adquirida recientemente para hacer más eficientes los trabajos, reduciendo costos y tiempos de ejecución.

El programa busca reducir daños en carreteras federales y estatales. / iStock

Empleos y atención ciudadana

Las autoridades estiman que el programa generará más de 100 mil empleos directos e indirectos durante 2026, contribuyendo también a la reactivación económica local.

Como parte de la estrategia, se implementará un sistema de atención rápida para responder a reportes de baches, con un objetivo de reparación en un plazo máximo de 72 horas tras la notificación.