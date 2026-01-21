Profeco lanza guía para ahorrar en 2026: consejos prácticos para cuidar tu dinero

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una guía práctica de ahorro con el objetivo de apoyar a las familias mexicanas en el manejo responsable de su dinero durante 2026. La iniciativa busca cerrar la brecha entre la intención de ahorrar y la acción real, promoviendo hábitos financieros más conscientes.

Comparar precios es una de las principales recomendaciones para cuidar el dinero./ Pixabay

De acuerdo con Profeco, uno de los principales retos para el ahorro es la falta de planeación, ya que muchas personas gastan sin llevar un control de ingresos y egresos. Por ello, la dependencia recomienda iniciar con un registro detallado de gastos, lo que permite identificar fugas de dinero y áreas donde es posible reducir costos.

¿Cómo empezar a ahorrar según Profeco?

La guía sugiere establecer metas claras de ahorro, ya sea a corto, mediano o largo plazo, como crear un fondo de emergencia, pagar deudas o cubrir gastos futuros. Definir objetivos concretos ayuda a mantener la disciplina financiera y evita el uso impulsivo del dinero.

Otro de los puntos clave es comparar precios antes de comprar, ya que una decisión informada puede representar un ahorro significativo a lo largo del tiempo. Profeco recomienda revisar distintas opciones, aprovechar promociones reales y evitar compras innecesarias motivadas por publicidad o presión social.

Hábitos de consumo que ayudan a cuidar el dinero

Profeco también enfatiza la importancia de priorizar necesidades sobre deseos, así como de elaborar listas antes de salir de compras para evitar gastos impulsivos. Este hábito resulta especialmente útil en el gasto cotidiano, como alimentos, servicios y productos de uso frecuente.

La dependencia recomienda planear los gastos y registrar ingresos y egresos./ Pixabay

Asimismo, se recomienda aprovechar herramientas digitales, como aplicaciones para controlar gastos, y fomentar el ahorro incluso en pequeñas cantidades, ya que la constancia es más importante que el monto inicial. Ahorrar de forma regular fortalece la estabilidad financiera.

La dependencia recordó que el ahorro no significa dejar de consumir, sino consumir de manera inteligente, evaluando la relación entre precio, calidad y utilidad del producto o servicio. Este enfoque también contribuye a un consumo más responsable y sostenible.

Finalmente, Profeco destacó que contar con un fondo de ahorro permite enfrentar emergencias sin recurrir al endeudamiento, lo que protege la economía familiar ante situaciones imprevistas. La guía forma parte de las acciones permanentes para fortalecer la educación financiera en México.