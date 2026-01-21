Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise EN VIVO Champions League Jornada 7

Los Gigantes de Baviera reciben a los Unionistas en Champions, con regreso estelar y ambos equipos llegando como líderes en sus ligas

Arturo Aguilar Mireles
21 de Enero de 2026

La UEFA Champions League entra en una etapa decisiva y la fecha 7 de la fase de Liga ofrece un duelo con ingredientes especiales en Múnich. En el Allianz Arena, el Bayern recibe al Unión Saint-Gilloise en un partido que combina jerarquía, actualidad positiva y la expectativa de un regreso muy esperado.

El foco no solo está puesto en el peso histórico del conjunto alemán, sino también en el retorno del delantero colombiano Luis Díaz al torneo de clubes más importante del mundo. El atacante vuelve a escena europea con la ilusión de marcar diferencia y reencontrarse con su mejor versión en una competencia que exige regularidad y carácter.

El Bayern llega a este compromiso en uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo bávaro mantiene un ritmo dominante en la Bundesliga y traslada esa confianza al plano internacional, donde cada partido se convierte en una oportunidad para reafirmar su candidatura.

Del otro lado, el conjunto belga no llega como invitado de piedra. Unión Saint-Gilloise vive un gran presente en su liga local y se presenta en Alemania con la motivación de competir sin complejos, sabiendo que un buen resultado puede cambiar su panorama continental.

Bayern impone forma y Unión Saint-Gilloise llega como líder

Los Gigantes de Baviera vienen de una actuación contundente en la Bundesliga. El pasado 17 de enero de 2026, en el Red Bull Arena, remontaron un inicio adverso y golean 5-1 al RB Leipzig, un resultado que refuerza su condición de equipo dominante. Tras comenzar abajo en el marcador, el Bayern respondieron con autoridad y confirma su poder ofensivo.

En contraste, los Unionistas también llegan con impulso positivo. El mismo 17 de enero, superaron 1-0 al KV Mechelen en la fecha 21 de la Jupiler Pro League. El gol de Promise David al minuto 35 les permite alcanzar el liderato del campeonato belga, reflejo de una campaña sólida y consistente.

