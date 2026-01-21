Juventus vs Benfica EN VIVO Champions League Jornada 7

La fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 entra en su punto más delicado y Turín se prepara para una noche de máxima tensión europea. Este miércoles 21 de enero, el Allianz Stadium alberga un duelo que se vive como una Final anticipada entre Juventus y Benfica, dos históricos que llegan con la urgencia de sumar para no comprometer su futuro en el torneo.

El nuevo formato de la competición eleva la presión jornada tras jornada. Con solo un par de fechas restantes, cada punto puede marcar la diferencia entre clasificar directamente a Octavos, acceder a los Playoffs o quedar eliminado de manera prematura. En ese contexto, el choque en Italia adquiere un valor estratégico incuestionable.

La Juventus llega con sensaciones renovadas tras corregir el rumbo en la jornada anterior. Luego de un inicio irregular, el conjunto italiano recupera confianza y se aferra a la solidez defensiva como su principal argumento para seguir escalando posiciones en la tabla general.

Del otro lado, el Benfica aterriza en Turín impulsado por un triunfo que sacude el panorama europeo. La victoria reciente ante el Napoli confirma que, pese a su posición incómoda en la clasificación, el equipo portugués mantiene intacta su capacidad para competir contra cualquiera.

Juventus busca romper la racha ante un Benfica en ascenso

El equipo dirigido por Luciano Spalletti viene de imponerse 2-0 al Pafos FC, un resultado que le permite tomar aire y ubicarse en la decimoséptima posición con nueve puntos. La mejora defensiva es evidente, con apenas seis goles recibidos en el certamen, aunque la falta de contundencia ofensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

Benfica, en cambio, se presenta con la moral en alto tras vencer 2-0 al Napoli en la sexta jornada. A pesar de ese golpe de autoridad, las Águilas ocupan el puesto 25 con seis unidades, un lugar que las obliga a asumir riesgos. Una derrota en Turín podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar, por lo que se espera un planteamiento agresivo, explotando la velocidad por las bandas.

El historial reciente añade un componente extra de presión para los locales. Benfica gana los últimos tres enfrentamientos directos en Champions League, incluidos duelos en Lisboa y Turín. Juventus no vence a los portugueses en esta competencia desde hace años y ahora busca romper esa tendencia ante su afición para dar un paso firme hacia la clasificación.