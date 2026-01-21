Slavia Praga vs Barcelona EN VIVO UEFA Champions League Jornada 7

A recomponer el camino. Barcelona vuelve a la acción de la Champions League tras un fin de semana complicado. El conjunto culé cayó en LaLiga ante Real Sociedad y ahora sólo está un punto por arriba del Madrid. Ante esto, el cuadro de Hansi Flick quiere demostrar que sigue siendo contendiente al Triplete esta temporada, con un importante triunfo en Champions frente al Slavia Praga.

Los Blaugranas han tenido un paso complicado en la competencia Europea. El equipo marcha 15to con 10 unidades tras tres triunfos, un empate y dos derrotas. Es por esto que, con sólo dos jornadas restantes, necesita llevarse triunfos si es que quiere clasificar a los Octavos de Final de forma directa.

Frente a los culés está un equipo que prácticamente está eliminado en el Slavia Praga. El equipo checo sólo ha sumado tres unidades en las primeras seis jornadas ubicándose en la posición 33. Aunque la clasificación aún es, matemáticamente posible, el camino luce complicado. Aun así, el equipo quiere un histórico triunfo ante los culés.

Estos dos equipos se han enfrentado sólo dos veces en su historia y los checos ya dieron una sorpresa, al empatar de visita ante los culés en la temporada 2019-20. En esa misma campaña, le dieron mucha pelea a los culés pues en su partido previo de Fase de Grupos Barcelona sólo pudo llevarse la victoria por marcador de 1-2.