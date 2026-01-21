Preventa de BTS en México cambia de fecha: Ocesa revelará los precios de los boletos antes

La fecha de preventa para los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México fue modificada y ahora se realizará el viernes 23 de enero.

El cambio se da luego de que Ocesa y Ticketmaster escucharan las peticiones de los fans, quienes exigían conocer los precios de los boletos antes de la venta. Finalmente, se informó que los costos serán revelados un día antes de la preventa.

Hay locura en México por el regreso del grupo surcoreano/AP

Cambian fecha de preventa tras quejas del ARMY

Las inconformidades de los fans del grupo de K-pop surcoreano, integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, escalaron incluso hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La situación requirió la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), lo que derivó en que Ocesa anunciara cambios en la dinámica de venta.

El punto clave: los precios de los boletos se informarán antes de que inicie la preventa.

Ocesa dio a conocer ajustes en las fechas de preventa de boletos/Ocesa

Ocesa confirma nuevas fechas y horarios de preventa

“Las preventas ARMY MEMBERSHIP para los conciertos de Ciudad de México del próximo BTS WORLD TOUR ‘AIRANG’ han sido reprogramadas para el viernes 23 de enero”, señala el comunicado emitido por Ocesa.

La empresa detalló que las preventas para los conciertos en el Estadio GNP Seguros, programados para los días 7 y 9 de mayo, iniciarán a las 9:00 a.m. (hora del centro).

En tanto, la preventa para la función del 10 de mayo comenzará a las 12:00 p.m. (hora del centro).

La venta general se realizará el sábado 24 de enero a las 9:00 a.m. (hora del centro), tal como estaba previsto originalmente.

Este es el mapa del escenario para los conciertos en el Estadio GNP/Ocesa

¿Cuándo se darán a conocer los precios de los boletos?

Uno de los anuncios más relevantes fue que, según Ocesa,

“los precios de los boletos para estos conciertos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 a.m. (hora del centro)”.

Este punto había sido la principal exigencia del ARMY antes de entrar a la fila virtual.

Requisitos para acceder a la preventa ARMY MEMBERSHIP

Ocesa también recordó que

“las personas titulares de ARMY MEMBERSHIP que se hayan registrado previamente podrán ingresar a la fila virtual y acceder a la preventa”.

Al momento de la compra, se deberá ingresar un número de ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos, el cual inicia con BA, para desbloquear el acceso a la venta de boletos.

BTS también lanzará nuevo álbum en marzo próximo/Spotify México

BTS regresa a México con gira mundial y nuevo álbum

BTS regresa a México como parte del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, gira que contempla 79 conciertos en 34 ciudades de Asia, Europa, Norteamérica y América Latina.

En la Ciudad de México, el grupo se presentará en el Estadio GNP los días 7, 9 y 10 de mayo.

Además, el nuevo álbum de BTS está previsto para lanzarse el 20 de marzo, y será el primero como grupo completo desde Proof (2022).