BTS en México: ¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos en el Estadio GNP?

El regreso de BTS a los escenarios en 2026 ya es uno de los eventos musicales más esperados. En México, el grupo surcoreano se presentará en tres fechas en la Ciudad de México.

Ante la incertidumbre, los costos confirmados en países como Corea del Sur y Japón se han convertido en referencia clave para los fans que quieren asisitir a los conciertos de la capital.

Los conciertos forman parte del esperado regreso del grupo tras varios años. / AP

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en otros países?

De acuerdo con la información oficial difundida para las primeras fechas del tour, estos son los precios confirmados en Asia:

Corea del Sur (Goyang Sports Complex)

Sound Check: 264,000 wones

General R: 220,000 wones

General S: 198,000 wones

Estas cifras equivalen aproximadamente a entre 2,400 y 3,100 pesos mexicanos, según el tipo de cambio vigente.

Japón (Tokyo Dome)

VIP: 45,000 yenes

Zona SS: 35,000 yenes

Zona S: 25,000 yenes

En conversión aproximada, los boletos van de 2,800 a 5,000 pesos mexicanos.

Es importante aclarar que estos precios no corresponden a México, sino que funcionan únicamente como referencia internacional.

Los precios oficiales para BTS en CDMX aún no se han dado a conocer. / AP

Precios de boletos BTS 2026 en México: lo que sí se sabe

Hasta ahora, Ticketmaster México no ha revelado el mapa de asientos ni los costos por zona para los conciertos en la CDMX. La información oficial disponible se limita a:

Sede: Estadio GNP Seguros

Fechas: 7, 9 y 10 de mayo de 2026

Venta de boletos: exclusivamente por Ticketmaster

En experiencias previas de conciertos de gran escala y presentaciones solistas de integrantes de BTS, los precios han variado considerablemente dependiendo de la zona, con entradas generales y paquetes VIP.

BTS es un septeto surcoreano formado por Jin, Suga, RM, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. / AP

Fechas confirmadas de preventa y venta general

La venta de boletos en México se realizará en las siguientes etapas:

Preventa ARMY Membership

22 y 23 de enero a las 9:00 horas.

Venta general

24 de enero de 2026, a partir de las 09:00 horas