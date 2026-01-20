Inter de Milán vs Arsenal EN VIVO Champions League Jornada 7

Nerazzurri y Gunners chocan en Milán por el liderato y el pase directo; duelo estelar de la penúltima fecha europea

Inter de Milán vs Arsenal EN VIVO Champions League Jornada 7
EN VIVO Y EN DIRECTO: Inter de Milán vs Arsenal | RÉCORD
Arturo Aguilar Mireles
20 de Enero de 2026

El Estadio Giuseppe Meazza será el epicentro del futbol europeo, cuando el Inter de Milán reciba al Arsenal en un choque que promete intensidad, historia y mucho en juego. La séptima fecha de la fase liga de la UEFA Champions League llega a su punto más alto con un duelo entre dos equipos que atraviesan un gran momento en sus respectivas ligas.

La expectativa es máxima no solo por la jerarquía de ambos planteles, sino porque se trata de la penúltima jornada de esta nueva fase del torneo continental. Cada punto comienza a pesar el doble y los márgenes de error se reducen al mínimo, especialmente para los clubes que aspiran a evitar la ronda de repechaje.

Arsenal aterriza en Italia con el respaldo de una racha perfecta en la Champions, donde suma seis triunfos consecutivos que lo colocan como líder absoluto. En redes sociales, la afición ‘gunner’ ha destacado la solidez defensiva y la madurez competitiva del equipo de Mikel Arteta, que también manda en la Premier League y sueña con cerrar la fase en la cima.

El Inter, por su parte, se hace fuerte en casa y llega con la confianza de liderar la Serie A. Aunque su camino europeo ha sido más irregular, el conjunto italiano sabe que una victoria en San Siro podría asegurarle un lugar entre los ocho mejores y el boleto directo a los Octavos de Final.

Un duelo clave para el destino europeo

Los nerazzurri ocupan actualmente el sexto puesto de la clasificación general y dependen de sí mismos para mantenerse en zona de privilegio. Vienen de vencer por la mínima al Udinese en liga, mostrando un estilo pragmático que ha sido muy comentado por la prensa italiana en los últimos días.

Arsenal, en cambio, llega tras un empate sin goles ante Nottingham Forest que frenó su paso perfecto en Inglaterra, pero no ha mermado el optimismo alrededor del proyecto de Arteta. El antecedente más reciente entre ambos favorece al Inter, que el 6 de noviembre de 2024 se impuso 1-0 con gol de Hakan Çalhanoglu.

TE PUEDE INTERESAR

Afición brasileña reconoce a Memo Ochoa como el &quot;mejor portero de México&quot;

Internacionales | 19/01/2026

Afición brasileña reconoce a Memo Ochoa como el "mejor portero de México"
¡Caída libre! México cae un lugar en Ranking FIFA tras victoria de Senegal en Copa Africana

Selección Mexicana | 19/01/2026

¡Caída libre! México cae un lugar en Ranking FIFA tras victoria de Senegal en Copa Africana
José Caicedo de Pumas, en la mira del Santos de Brasil

Pumas | 19/01/2026

José Caicedo de Pumas, en la mira del Santos de Brasil
Te recomendamos
América busca un refuerzo de Brasil, aunque la directiva no puede pagarlo
Futbol
UEFA
Champions League
Inter de Milán
Arsenal

LO ÚLTIMO