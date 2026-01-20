Inter de Milán vs Arsenal EN VIVO Champions League Jornada 7

El Estadio Giuseppe Meazza será el epicentro del futbol europeo, cuando el Inter de Milán reciba al Arsenal en un choque que promete intensidad, historia y mucho en juego. La séptima fecha de la fase liga de la UEFA Champions League llega a su punto más alto con un duelo entre dos equipos que atraviesan un gran momento en sus respectivas ligas.

La expectativa es máxima no solo por la jerarquía de ambos planteles, sino porque se trata de la penúltima jornada de esta nueva fase del torneo continental. Cada punto comienza a pesar el doble y los márgenes de error se reducen al mínimo, especialmente para los clubes que aspiran a evitar la ronda de repechaje.

Arsenal aterriza en Italia con el respaldo de una racha perfecta en la Champions, donde suma seis triunfos consecutivos que lo colocan como líder absoluto. En redes sociales, la afición ‘gunner’ ha destacado la solidez defensiva y la madurez competitiva del equipo de Mikel Arteta, que también manda en la Premier League y sueña con cerrar la fase en la cima.

El Inter, por su parte, se hace fuerte en casa y llega con la confianza de liderar la Serie A. Aunque su camino europeo ha sido más irregular, el conjunto italiano sabe que una victoria en San Siro podría asegurarle un lugar entre los ocho mejores y el boleto directo a los Octavos de Final.

Un duelo clave para el destino europeo

Los nerazzurri ocupan actualmente el sexto puesto de la clasificación general y dependen de sí mismos para mantenerse en zona de privilegio. Vienen de vencer por la mínima al Udinese en liga, mostrando un estilo pragmático que ha sido muy comentado por la prensa italiana en los últimos días.

Arsenal, en cambio, llega tras un empate sin goles ante Nottingham Forest que frenó su paso perfecto en Inglaterra, pero no ha mermado el optimismo alrededor del proyecto de Arteta. El antecedente más reciente entre ambos favorece al Inter, que el 6 de noviembre de 2024 se impuso 1-0 con gol de Hakan Çalhanoglu.