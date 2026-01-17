Con golazo de Lautaro, Inter gana 1-0 en Udinese y consolida ventaja en la Serie A

Lautaro Martínez se abrió paso entre la defensa para anotar el tanto que le dio el sábado al líder Inter de Milán la victoria 1-0 como visitante ante Udinese en la Serie A.

El Inter estará lleno de confianza cuando se reanude la Liga de Campeones tras afianzarse en el liderato doméstico.

El 'Toro' ha anotado uno más a su cuenta | AP

Inter vence a Udinese con gol de Lautaro y se afianza en la Serie A

Lautaro marcó a los 20 minutos el gol que marcó la diferencia. El delantero argentino totaliza 11 tantos para lidera la tabla de cañoneros del fútbol italiano.

Los Nerazzurri se alejaron seis puntos de sus perseguidores inmediatos: el AC Milan y el campeón defensor Napoli, que venció 1-0 a Sassuolo. El Inter recibirá a Arsenal en la Liga de Campeones el martes. Arsenal encabeza la tabla tras haber ganado sus seis partidos en la fase de liga de la máxima competición de clubes de Europa. El Inter, que ha perdido sus dos últimos encuentros, se encuentra en el sexto lugar.

Duelo de un solo gol | AP

Napoli gana, pero sufre lesiones; Juventus cae ante Cagliari

El Napoli puso fin a una racha de tres empates consecutivos, pero podría haber tenido un costo. Stanislav Lobotka anotó su primer gol en más de tres años, rematando de volea un rebote en el séptimo minuto después de que rival Arijanet Muric apenas pudo desviar un disparo de Eljif Elmas. Elmas y su compañero Amir Rrahmani salieron lesionados en la segunda mitad.

La lesión de Rrahmani será más preocupante ya que parecía ser un problema muscular en su muslo izquierdo, mientras que Elmas se sintió mareado después de recibir un golpe en la cabeza. El Napoli se encuentra peligrosamente cerca de la zona de eliminación en la tabla de la Liga de Campeones y el martes visita a Copenhague.

Chivu se lleva una victoria | AP

El cuarto Juventus sucumbió sorpresivamente 1-0 en su visita a un Cagliari amenazado por el descenso. Cagliari enhebró el único gol del encuentro en una acción de pelota detenida a los 65 minutos. En lugar de colgar el balón al área, Gianluca Gaetano lo colocó por debajo para que Luca Mazzitelli definiera de volea. La victoria permitió a Cagliari despegarse ocho puntos de la zona de peligro. La Vecchia Signora recibirá el miércoles a Benfica en la Champions.