Así serán las nuevas monedas de 10 y 20 pesos mexicanos

México contará con nuevas monedas de 10 y 20 pesos a partir de enero de 2026, luego de que el Gobierno federal publicara los decretos correspondientes en el Diario Oficial de la Federación. Los cambios forman parte de una actualización monetaria que busca modernizar diseños, reforzar elementos de seguridad y optimizar costos de producción, sin retirar de circulación las piezas actuales.

Las nuevas monedas coexistirán con las vigentes, por lo que ambas podrán utilizarse de manera regular. La emisión y puesta en circulación quedará a cargo del Banco de México, conforme avance la acuñación.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Sheinbaum desde finales de 2025/Presidencia de México

¿Cuándo comenzarán a circular?

Los decretos establecen que las modificaciones entran en vigor este 20 de enero de 2026. A partir de esa fecha, Banxico podrá iniciar la distribución gradual de las nuevas monedas en todo el país, manteniendo su pleno poder liberatorio.

No habrá un retiro inmediato de las monedas actuales, por lo que el cambio será progresivo y sin afectaciones para el uso cotidiano del efectivo.

Desde este 20 de enero Banxico puede comenzar con la circulación de las nuevas monedas/Pixabay

Moneda de 10 pesos: qué cambia

La moneda de 10 pesos conservará su forma circular y su carácter bimetálico, así como su diseño principal. En el anverso seguirá apareciendo el Escudo Nacional con la leyenda Estados Unidos Mexicanos.

En el reverso se mantendrá la imagen central de la Piedra del Sol (Tonatiuh), acompañada del símbolo $10, el año de acuñación y la marca de la Casa de Moneda de México. El principal ajuste está en los materiales, ya que se autoriza el uso de nuevas aleaciones tanto en el núcleo como en el anillo exterior, con el objetivo de reducir costos sin alterar dimensiones ni apariencia general.

La moneda de 10 pesos cambiará sus materiales/Pixabay

Moneda de 20 pesos: diseño conmemorativo

La moneda de 20 pesos conservará su forma dodecagonal y presentará un diseño enfocado en el patrimonio cultural de México. En el anverso permanecerá el Escudo Nacional, mientras que el reverso mostrará el Templo de Kukulkán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Además del valor facial $20, la moneda incluirá la leyenda Veinte pesos, el año de acuñación y la marca Mo. Se integran elementos de seguridad avanzados, como microtexto y una imagen latente, diseñados para dificultar su falsificación.

Seguridad y durabilidad

Ambas monedas incorporan mejoras técnicas que fortalecen su autenticidad. En el caso de la moneda de 20 pesos, destacan el microtexto visible solo con aumento y la imagen latente que cambia según el ángulo de visión.

En la moneda de 10 pesos, el canto estriado y las nuevas combinaciones metálicas mantienen los estándares de seguridad ya conocidos por los usuarios.

Estas nuevas monedas mejorarán su sistema de seguridad/Pixabay

Convivencia con las monedas actuales

Las autoridades aclararon que las monedas nuevas no sustituyen de inmediato a las anteriores. Todas las piezas seguirán siendo válidas para pagos, lo que permitirá una transición ordenada en bancos, comercios y transporte público.

Con esta actualización, México renueva su circulante sin modificar valores ni uso cotidiano, apostando por mayor eficiencia, identidad nacional y seguridad en sus monedas de 10 y 20 pesos.

