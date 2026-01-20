Real Madrid vs Mónaco EN VIVO Champions League Jornada 7

Ana Patricia Spíndola Andrade
20 de Enero de 2026

 

Se reanuda la actividad de la Champions League en este 2026, con todos los reflectores sobre el Real Madrid que recibe al Mónaco, esta tarde a las 14:00 horas tiempo del centro de México, en el Santiago Bernabéu, en cotejo correspondiente a la Jornada 7, penúltima de la primera fase. 

El cuadro Merengue estrena técnico en la máxima justa de clubes, luego del cisma que vivió la institución, tras la derrota 3-2 en la Final de la Supercopa española ante el Barcelona, apenas el pasado 11 de enero en Arabia Saudita. Xabi Alonso salió, señalado de perder el cotrol del vestuario, y Álvaro Arbeloa tomó la papa caliente, que se pusó más aldente con la eliminación en la Copa del Rey ante Albacete (3-2) y se presenta hoy tras vencer al Levante, en duelo de LaLiga.

El Madrid ya no puede darse el lujo de otra caída, pues actualmente marcha séptimo en Champions League, en zona directa de claificación a Octavos, con 12 unidades, producto de cuatro triunfos y dos derrotas, una victoria con combinación de resultados lo puede catapultar hasta el segundo sitio.

Por su parte, el Mónaco de la Ligue 1 es el lugar 19 de la actual edición, con nueve puntos (dos triunfos, tres empates y una derrota), en zona de clasificación a fase preliminar como no cabeza de serie, y arrastra un paso inconsistente en todas las competiciones de cuatro victorias e igual número de derrotas, en sus más recientes ocho compromisos.

