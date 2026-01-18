José Mourinho cierra la puerta para regresar al Real Madrid: "no cuenten conmigo para telenovelas"

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid generó una gran oleada de reacciones, entre ellas el cuestionamiento sobre quién debe de ser el nuevo entrenador merengue. La afición no confía del todo en Álvaro Arbeloa, razón por la cual diversos rumores comenzaron a colocar a José Mourinho en una segunda etapa en el banquillo de la Casa Blanca.

Sin embargo, después de una victoria del Benfica, equipo en el que se encuentra 'The Special One', él mismo descartó una vuelta al banquillo merengue. El entrenador lusitano comentó que no le gusta estar involucrado en novelas.

"No cuenten conmigo para las telenovelas. Hay buenas telenovelas, pero son muy largas; te pierdes uno o dos capítulos y luego pierdes el hilo. No cuenten conmigo, porque no veo telenovelas", destacó Mourinho en rueda de prensa.

José Mourinho | AP

¿Cómo surgió el rumor del regreso de José Mourinho al Real Madrid?

Después de la salida de Alonso, el programa de radio español, El Partidazo de COPE, comentó que Florentino Pérez buscó a José Mourinho para una segunda etapa. Sin embargo, no hubo manera de confirmar dicho rumor y, con las declaraciones del portugués, la ventana se cerró.

La primera etapa de José Mourinho es recordada por ser la gran etapa del Barcelona con Pep Guardiola, sin embargo, el lusitano logró varios hitos en su carrera. En la Temporada 2011-2012, el Real Madrid logró 100 puntos, un récord que solamente duró un año, pues los blaugranas también lo hicieron.

Su etapa | @losblancoswrld

¿Qué pasará en el Real Madrid?

Álvaro Arbeloa fue el elegido por la directiva merengue para sustituir a Xabi Alonso, pero sus primeros dos partidos no fueron del todo buenos. El Real Madrid tuvo una hecatombe ante el Albacete en la Copa del Rey; aunque después logró ganar en LaLiga ante el Levante.

Ahora, el cuadro de Valdebebas buscará tener una buena actuación en Champions League, para continuar en los primeros puestos de la Tabla General. El Real Madrid enfrentará al Mónaco en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid | AP