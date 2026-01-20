Alerta en México por brote de sarampión: Síntomas, cómo prevenir la enfermedad y estados con más casos

La Secretaría de Salud informó sobre un importante brote de sarampión en México, con 7 mil 131 casos confirmados y 24 defunciones acumuladas desde 2025 y las primeras semanas de 2026. Ante esta situación, las autoridades sanitarias reforzaron las acciones de contención y prevención en todo el país.

La Secretaría de Seguridad confirmó el aumento de casos de sarampión en el país/Gobierno de México

Brote de sarampión bajo vigilancia epidemiológica

“En México, el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes”, señaló la Secretaría de Salud.

El organismo detalló que, desde la detección del primer caso importado el 14 de febrero de 2025, en una menor de edad sin antecedente vacunal en el estado de Chihuahua, se activaron protocolos internacionales de contención de manera inmediata.

Vacunación incompleta, la principal causa del brote

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 y las primeras semanas de 2026 se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, priorizando a niñas, niños y población vulnerable.

Chihuahua es el estado con más casos confirmados de sarampión en el país/Pixabay

Sin embargo, la principal causa del brote es el esquema de vacunación incompleto.

Más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación, agregó la Secretaría de Salud, al advertir que los cuadros graves y defunciones se concentran en niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados.

Medidas activadas para contener el sarampión

Ante el aumento de casos, las autoridades sanitarias implementaron las siguientes acciones:

Aplicación de cercos epidemiológicos , con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso y búsqueda activa de contagios.

, con vacunación en y búsqueda activa de contagios. Intensificación de la vacunación para asegurar esquemas completos.

para asegurar esquemas completos. Ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años , con énfasis en jornaleros agrícolas de alta movilidad.

, con énfasis en de alta movilidad. Aplicación de una dosis “0” a menores de 6 a 12 meses en zonas con brotes activos.

a menores de en zonas con brotes activos. Coordinación permanente con entidades federativas , especialmente en estados con mayor incidencia.

, especialmente en estados con mayor incidencia. Despliegue de Equipos de Respuesta Rápida y visitas domiciliarias.

y visitas domiciliarias. Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional.

a nivel nacional. Implementación de las Semanas Nacionales de Vacunación y la Semana Nacional de Salud Pública .

y la . Campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y medios impresos.

en radio, televisión, redes sociales y medios impresos. Trabajo coordinado con la OPS y otros organismos internacionales.

La vacunación sigue siendo la mejor forma de prevenir el sarampión/Pixabay

Estados con más casos de sarampión en México

Las cifras oficiales colocan a Chihuahua como el estado con mayor número de casos, mientras que la Ciudad de México mantiene una incidencia relativamente baja.

Casos confirmados acumulados de sarampión (2025–2026)

Chihuahua – 4,491

– 4,491 Jalisco – 935

– 935 Michoacán – 258

– 258 Guerrero – 248

– 248 Chiapas – 230

– 230 Sonora – 113

– 113 Sinaloa – 112

– 112 Coahuila – 55

– 55 Colima – 51

– 51 Durango – 40

– 40 Ciudad de México – 28

– 28 Morelos – 28

– 28 Zacatecas – 22

– 22 Baja California – 21

– 21 Campeche – 14

– 14 Estado de México – 12

– 12 Querétaro – 12

– 12 Tamaulipas – 12

– 12 Oaxaca – 11

– 11 San Luis Potosí – 10

– 10 Nayarit – 10

– 10 Baja California Sur – 8

– 8 Tabasco – 7

– 7 Guanajuato – 4

– 4 Aguascalientes – 3

– 3 Hidalgo – 3

– 3 Nuevo León – 2

– 2 Quintana Roo – 2

– 2 Yucatán – 2

– 2 Veracruz – 1

– 1 Tlaxcala – 1

Síntomas del sarampión

Si sospechas que puedes tener sarampión, es fundamental buscar atención médica inmediata, ya que puede provocar complicaciones graves.

Síntomas iniciales (fase prodrómica)

Fiebre alta (hasta 40 °C).

(hasta 40 °C). Tos seca .

. Congestión o secreción nasal .

. Ojos rojos, llorosos e inflamados (conjuntivitis).

(conjuntivitis). Sensibilidad a la luz (fotofobia).

(fotofobia). Dolor de garganta y muscular.

Niños y adultos mayores son los principales afectados por el sarampión/Pixabay

Síntomas posteriores

Manchas de Koplik : pequeñas manchas blancas con centro azulado o rojizo dentro de la boca.

: pequeñas manchas blancas con centro azulado o rojizo dentro de la boca. Erupción cutánea: manchas rojas que comienzan en el rostro y se extienden al resto del cuerpo.

Cuándo acudir a urgencias

Busca atención médica de inmediato si hay:

Dificultad para respirar.

Signos de deshidratación severa .

. Cambios en el estado de alerta o comportamiento.

Prevención del sarampión

La mejor forma de prevenir el sarampión es la vacunación: