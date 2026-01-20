Sporting Lisboa vs Paris Saint-Germain EN VIVO Champions League Jornada 7

La UEFA Champions League vuelve a escena en 2026 y lo hace con una Jornada 7 de la Fase de Liga cargada de tensión. La primera fecha del año calendario marcará el rumbo definitivo de varios clubes que aún pelean por seguir con vida, mientras otros buscan confirmar su lugar entre la élite continental.

En este contexto, cada partido adquiere tintes decisivos. Para algunos será la última llamada antes de la eliminación, para otros una oportunidad de oro para asegurar el pase directo a los Octavos de Final y evitar el incómodo Playoff. Las combinaciones en la tabla comienzan a estrecharse y los márgenes son mínimos.

Uno de los duelos más atractivos se disputará en Portugal, donde el Sporting Lisboa recibirá al actual campeón del torneo. El ambiente en el Estádio José Alvalade promete ser intenso, con una afición verdiblanca ilusionada por ver a su equipo dar un golpe de autoridad ante uno de los gigantes del continente.

El conjunto parisino, por su parte, llega con la etiqueta de favorito y con la presión que implica defender la corona europea. En redes sociales y análisis especializados se ha destacado la solidez del proyecto de Luis Enrique, aunque también se advierte que jugar en Lisboa no será una tarea sencilla.

Un choque inédito con mucho en juego

Será la primera vez en la historia que Leones y Parisinos se enfrenten oficialmente, un dato que añade un matiz especial a este compromiso. Sporting se encuentra en el puesto 14 con diez puntos, afianzado en zona de Playoffs, pero con la mira puesta en el Top 8, actualmente delimitado por una diferencia de apenas dos unidades.

El campeón vigente aparece en el tercer escalón de la clasificación con 13 puntos, persiguiendo de cerca a los líderes y sabiendo que una victoria como visitante podría acercarlo de forma definitiva a la clasificación directa. La distancia con el octavo puesto le permite cierto margen, pero no margen para la relajación.