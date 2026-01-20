Tottenham vs Borussia Dortmund EN VIVO Champions League Jornada 7

La UEFA Champions League vuelve a encender los reflectores este martes con la Jornada 7 de su renovada fase de Liga, una fecha que comienza a marcar diferencias reales entre los aspirantes a la gloria continental. En Londres, uno de los estadios más modernos de Europa será escenario de un choque que combina tradición, ambición y estilos ofensivos.

El Tottenham Hotspur Stadium se prepara para una noche de alta tensión, donde el margen de error es mínimo. Ambos clubes llegan conscientes de que el cierre de la fase está cada vez más cerca y que sumar ahora puede evitar escenarios complicados en los play-offs de febrero.

El entorno en la capital inglesa es de expectativa total. En foros y redes sociales, la afición local debate si este partido puede convertirse en el punto de quiebre de la temporada europea para su equipo, especialmente después de una serie de resultados irregulares en el plano doméstico.

Del otro lado, el conjunto alemán asume el reto con naturalidad. La narrativa del “Muro Amarillo” viajando a Inglaterra ha ganado fuerza entre analistas y aficionados, que destacan la capacidad del equipo para competir sin complejos fuera de casa en noches grandes de Champions.

Londres mide aspiraciones rumbo a la fase final

Los Spurs llegan con sensaciones encontradas. En Europa mostraron autoridad con un sólido triunfo 3-0 ante Slavia Praga, pero en Inglaterra el golpe anímico fue fuerte tras caer ante los Hammers y quedar fuera de la FA Cup. Aun así, la apuesta de Thomas Frank por un futbol dinámico y vertical sigue generando expectativa, con nombres como Micky van de Ven sosteniendo el equilibrio defensivo.

Para el conjunto alemán, el presente es más estable. Las recientes victorias en Bundesliga han reforzado la confianza de un equipo que promedia más de tres goles por partido en la competición continental. Aunque la fragilidad defensiva sigue siendo tema de conversación, su precisión en el pase y potencia ofensiva lo convierten en un rival temible.