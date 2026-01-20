Precio del dólar hoy martes 20 de enero de 2026 en México: así amaneció el tipo de cambio

El dólar en México inició la jornada de este martes 20 de enero de 2026 con una cotización promedio de 17.62 pesos por unidad, mostrando ligera estabilidad frente al cierre de ayer lunes 19 de enero, cuando la divisa estadounidense se mantuvo en niveles similares dentro del mercado interbancario.

La moneda mexicana sigue mostrando fortaleza en el arranque de la semana, en un contexto de menor volatilidad y con movimientos moderados en los mercados financieros.

El dólar se cotiza promedio en $17.62 pesos por unidad/Google

Comparativa: apertura de hoy vs cierre del lunes 19 de enero

Al inicio de la jornada de este martes, el dólar se colocó en 17.62 pesos, mientras que al cierre del lunes 19 de enero la divisa estadounidense terminó alrededor de 17.63 pesos, lo que refleja una variación mínima y confirma un comportamiento estable del tipo de cambio.

Esta diferencia de apenas un centavo indica que el peso mexicano ha logrado sostener su nivel tras las presiones registradas a finales de diciembre.

El peso mexicano sigue con su buena racha frente al dólar estadounidense/Pixabay

Precio promedio del dólar hoy: compra y venta

Durante este día hábil bancario, el precio promedio del dólar en México se ubica en:

Compra: 17.2652 pesos

Venta: 17.8461 pesos

Estos valores sirven como referencia general para operaciones cambiarias, aunque pueden variar dependiendo de la institución financiera y la zona del país.

Análisis del dólar en la última semana

En los últimos siete días, el dólar ha mostrado una tendencia ligeramente a la baja, al pasar de niveles cercanos a 17.90 pesos a cotizaciones actuales por debajo de 17.70 pesos en algunos momentos.

Este comportamiento responde a una menor presión externa, ajustes técnicos del mercado y una mejor percepción del peso mexicano, que ha logrado mantenerse firme frente a la divisa estadounidense durante la segunda mitad de enero.

El valor del dólar puede variar de acuerdo a cada institución bancaria/Pixabay

Precio del dólar en bancos hoy martes 20 de enero

En ventanillas bancarias, el dólar presenta las siguientes cotizaciones de compra y venta:

Banco Azteca: compra en 17.10 | venta en 17.74

compra en | venta en BBVA Bancomer: compra en 16.72 | venta en 17.85

compra en | venta en Banorte: compra en 16.35 | venta en 17.90

compra en | venta en Santander: compra en 16.50 | venta en 18.20

compra en | venta en Scotiabank: compra en 16.70 | venta en 18.20

compra en | venta en Banamex / Citibanamex: compra en 17.11 | venta en 18.09

compra en | venta en Intercam: compra en 17.10 | venta en 18.11

compra en | venta en Monex: compra en 16.67 | venta en 18.43

compra en | venta en Afirme: compra en 17.00 | venta en 18.40

¿Qué esperar del dólar en los próximos días?

Si no hay cambios bruscos en el entorno internacional, el tipo de cambio podría mantenerse dentro del rango actual, con movimientos moderados y sin sobresaltos importantes en el corto plazo.

Como siempre, se recomienda verificar la cotización en tiempo real antes de realizar cualquier operación, ya que el precio del dólar puede cambiar a lo largo del día.