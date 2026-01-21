¿Quién es La Nicholette? VIDEO: Influencer es secuestrada en Culiacán

En redes sociales se ha vuelto viral el caso de La Nicholette, una influencer mexicana de apenas 25 años, quien aparentemente fue secuestrada a plena luz del día en Culiacán, Sinaloa. La dramática escena quedó grabada gracias a la cámara de su camioneta Tesla Cybertruck.

Los reportes indican que el hecho ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde del martes 20 de enero, en la avenida Tachiquilte y calle San Esteban, dentro de la zona de la Isla Musalá, lugar donde aparentemente tiene su domicilio el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Quedó grabado en video el momento en que dos hombres 'levanta' a la mujer/X: @PandadelAmor20

Así ocurrió el presunto secuestro de La Nicholette

De acuerdo con un video difundido en internet, grabado por la cámara de la Cybertruck morada en la que se trasladaba La Nicholette, la influencer fue interceptada por un automóvil blanco, marca Toyota Corolla.

Del vehículo descendieron dos hombres, uno de ellos con el rostro cubierto y portando un arma larga, posiblemente un fusil AK-47.

La escena es breve, pero contundente.

Pese a que la mujer, también identificada popularmente como La Muchacha del Salado, intenta subirse a su camioneta para escapar, los sujetos la someten y la obligan a subir al automóvil blanco, para luego llevársela con rumbo desconocido.

La Tesla Cybertruck de la influencer quedó abandonada sobre la avenida/X: @PandadelAmor20

Autoridades localizan la camioneta abandonada

Tras hacerse público el caso y darse aviso a las autoridades, elementos de la Guardia Nacional, así como autoridades estatales, acudieron al punto señalado en la Isla Musalá.

En el lugar, únicamente encontraron la camioneta Tesla abandonada.

Ya se inició una campaña de búsqueda para dar con el paradero de Nicole/X: @noticieristas

¿Quién es La Nicholette?

La Nicholette, también conocida como La Muchacha del Salado, es una joven influencer y empresaria de 25 años de edad.

Aunque suele compartir videos y fotografías desde Culiacán, pasa gran parte de su tiempo en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos.

En redes sociales destaca como creadora de contenido, acumulando alrededor de 111 mil seguidores en TikTok y 163 mil en Instagram, además de actividad en Snapchat, OnlyFans, Twitch y YouTube.

La Nicholette es una reconocida influencer, también llamada La Muchacha del Salado/X:@RUN_oficial

Su fama y posibles líneas de investigación

La Muchacha del Salado también ganó notoriedad gracias a un corrido que lleva su apodo como título, popularizado desde 2023 por el grupo musical Grupo Arriesgado.

Un dato que podría resultar relevante para las autoridades es que La Nicholette cuenta con una tienda de ropa en línea, Nicholette Shop, así como una marca de gorras, Deluxe Caps.

En esta última, existen diseños inspirados en Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra encarcelado en Estados Unidos.