Galatasaray vs Atlético de Madrid EN VIVO Champions League Jornada 7

El Atlético de Madrid busca su pase directo a los Octavos de Final de Champions League 2025-26. Con sólo dos partidos restando en la Fase Liguera, el partido contra el Galatasaray en Rams Park se convierte en una necesaria victoria para los Colchoneros.

El equipo español llega a este partido en la octava posición en la clasificación de la UCL con 12 unidades. Ante esto, los hombres de Diego Simeone están donde quieren estar, pero saben que no hay margen de error con varios equipos pisándoles los talones.

Galatasaray por su parte, llega al duelo tras haber perdido en su más reciente partido de Champions. Sus nueve puntos los ubican en el puesto 18 de la tabla, tres puntos detrás del Atlético, por lo que un triunfo los podría ilusionar con terminar en el Top 8. Sin embargo, también tiene sólo tres puntos de ventaja sobre el Benfica, en el puesto 25, lo que pone de relieve lo mucho que podrían cambiar fácilmente las cosas dependiendo del resultado del encuentro del miércoles.

Hay que destacar que, Atlético está invicto en sus siete enfrentamientos anteriores contra el Galatasaray en todas las competiciones, por lo que busca seguir con el buen paso ante los Leones este miércoles.