Última hora: Evitan huelga de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús en CDMX

Trabajadores del sindicato y autoridades capitalinas fijaron como nueva fecha para llegar a un acuerdo el 4 de febrero

Fue aplazada la huelga del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero en la CDMX. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
21 de Enero de 2026

Los capitalinos pueden estar tranquilos, pues contrario a lo que se había anunciado, finalmente fue aplazada la huelga de trabajadores sindicalizados de la Alianza de Tranviarios de México del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Por ello, este miércoles 21 de enero en la Ciudad de México se ofrece servicio normal de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.

Originalmente se suspendería el servicio del transporte eléctrico en CDMX desde este 21 de enero/IG: @transportes_electricos_cdm
Se aplaza la huelga del STE en CDMX

Hasta la noche del martes, los trabajadores mantenían la advertencia de suspender el servicio de los tres medios de transporte a partir del primer minuto de este miércoles. Sin embargo, el sindicato y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) llegaron a un acuerdo para reanudar las mesas de negociación.

Las partes establecieron como plazo límite el próximo 4 de febrero para resolver las demandas laborales. En caso de no alcanzarse un acuerdo, sí podría estallar la huelga, afectando el servicio de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.

“Con el propósito de no afectar a la ciudadanía, la Alianza de Tranviarios de México (ATM) acordó que brindará servicio de forma habitual en Trolebús, Tren Ligero y Cablebús operado por @STECDMX. Mantendremos las mesas de negociación para llegar a acuerdos que beneficien sus condiciones laborales”, informó en redes sociales Héctor Ulises García, titular de la Secretaría de Movilidad.

Autoridades de la CDMX y el sindicato de trabajadores llegaron a un acuerdo para extender las negociaciones/X: @HectorUlisesGN
¿Qué exigen los trabajadores del STE?

Los 2 mil 700 trabajadores afiliados al sindicato del Servicio de Transportes Eléctricos exigen principalmente un incremento salarial del 10%, adicional al 13% de aumento al salario mínimo federal, al considerar que se encuentran entre los empleados peor remunerados del Gobierno capitalino.

Principales exigencias del sindicato

  • Ajustes salariales acordes a la inflación
  • Actualización de prestaciones laborales
  • Mejoras en las condiciones de seguridad
  • Atención a insumos esenciales y modificaciones a los contratos de trabajo
El Trolebús, Cablebús y Tren Ligero ofrecen una alternativa de transporte para miles de capitalinos/Pixabay
Miles de usuarios resultarían afectados

De no alcanzarse un acuerdo, una eventual huelga impactaría a cientos de miles de usuarios diarios. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad y el INEGI, a finales de 2025:

  • Trolebús: promedio de 314 mil usuarios diarios
  • Cablebús: alrededor de 121 mil 800 usuarios al día
  • Tren Ligero: aproximadamente 90 mil 392 pasajeros diarios

Por ahora, los usuarios podrán seguir utilizando el Trolebús (entre 4 y 7 pesos por pasaje), Cablebús (7 pesos) y Tren Ligero (3 pesos), al menos hasta el 3 de febrero.

Si no se logra un acuerdo definitivo entre autoridades y trabajadores, existe el riesgo de que la huelga estalle a partir del primer minuto del miércoles 4 de febrero.

Si no hay acuerdo, el próximo 4 de febrero podría estallar la huelga/Pixabay
