¿En cuánto está el dólar hoy? Cotización en México este 21 de enero de 2026

El dólar estadounidense inicia la jornada de este miércoles 21 de enero de 2026 con un precio promedio de 17.50 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio interbancario. Este nivel representa estabilidad respecto al cierre del martes 20 de enero, cuando la divisa estadounidense concluyó operaciones en niveles muy similares, sin movimientos abruptos durante el arranque de la sesión.

Durante las primeras horas del día, el tipo de cambio se mantiene por debajo de los 18 pesos, una referencia psicológica clave para los mercados. La cotización actual refleja un peso mexicano fortalecido, apoyado por la menor volatilidad internacional y una mayor cautela de los inversionistas ante datos económicos recientes.

Comparativo con el cierre del martes 20 de enero

Al cierre de la jornada del martes 20 de enero, el dólar terminó alrededor de 17.50 pesos, por lo que el inicio de este miércoles muestra un comportamiento estable, sin variaciones relevantes. Esta continuidad sugiere que el mercado cambiario se encuentra en una fase de ajuste y consolidación, luego de las caídas registradas a mediados del mes.

En comparación con sesiones previas, el tipo de cambio ha mostrado movimientos contenidos, con fluctuaciones moderadas y sin episodios de alta presión para el peso mexicano.

Precio promedio del dólar a la compra y a la venta

En el promedio bancario de este día hábil, el dólar se ubica en:

Compra: 17.2135 pesos

Venta: 17.8296 pesos

Estos valores reflejan el rango en el que operan las instituciones financieras en México, considerando comisiones, liquidez y condiciones del mercado. La diferencia entre compra y venta continúa siendo moderada, lo que beneficia a quienes realizan operaciones cambiarias cotidianas.

Análisis del comportamiento del dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado una tendencia a la baja, pasando de niveles cercanos a 17.90 pesos a ubicarse actualmente en torno a 17.50 pesos. Este movimiento representa una apreciación gradual del peso mexicano, impulsada por la disminución de la aversión al riesgo y la expectativa de estabilidad en la política monetaria.

El rango de operación semanal se ha mantenido relativamente estrecho, con un mercado que responde más a factores técnicos que a choques externos, lo que ha reducido la volatilidad cambiaria.

Precio del dólar en bancos de México hoy

Este es el precio del dólar a la compra y a la venta en ventanillas bancarias este miércoles 21 de enero de 2026:

Banco Azteca

Compra: $16.60 pesos

Venta: $17.79 pesos

Compra: $16.75 pesos

Venta: $17.88 pesos

Compra: $16.40 pesos

Venta: $17.95 pesos

Compra: $16.50 pesos

Venta: $18.20 pesos

Compra: $16.70 pesos

Venta: $18.20 pesos

Compra: $17.05 pesos

Venta: $18.03 pesos

Compra: $17.00 pesos

Venta: $18.40 pesos

Compra: $17.10 pesos

Venta: $18.11 pesos

Compra: $16.69 pesos

Venta: $18.44 pesos

Un mercado cambiario sin sobresaltos

El panorama cambiario de este miércoles apunta a una jornada sin sobresaltos, con un dólar que se mantiene estable y un peso mexicano que conserva el terreno ganado en semanas recientes. No obstante, analistas recomiendan seguir de cerca los movimientos internacionales, ya que cualquier cambio en expectativas económicas podría reflejarse rápidamente en el tipo de cambio.