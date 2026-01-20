Huelga Trolebús, Tren Ligero y Cablebús: Lista de rutas alternas en CDMX a partir del 21 de enero

Ante la posible suspensión de operaciones del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús a partir del 21 de enero de 2026, autoridades y especialistas prevén afectaciones importantes en la movilidad, principalmente en los ejes viales más transitados de la Ciudad de México. Por ello, se recomienda considerar las siguientes opciones de traslado.

La posible huelga en el Servicio de Transportes Eléctricos podría afectar al Trolebús, Tren Ligero y Cablebús en la CDMX./ Pixabay

Opciones generales para moverte en la CDMX

El Metro de la Ciudad de México será una de las principales alternativas para cruzar la capital; sin embargo, se anticipa mayor afluencia en estaciones de correspondencia, especialmente en las líneas 1, 2, 3, 9 y 12.

El Metrobús también funcionará como opción clave en corredores paralelos a las rutas afectadas, principalmente en avenidas como Insurgentes, Paseo de la Reforma y Eje 4 Sur, donde se espera incremento de usuarios.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) podría habilitar servicios emergentes y rutas de apoyo, algunas de ellas gratuitas o especiales, para cubrir trayectos donde normalmente operan el Trolebús y el Tren Ligero.

Asimismo, el transporte concesionado, como microbuses y vagonetas, continuará operando en vialidades como Eje Central, Eje 2, Eje 7 y Eje 8, aunque con posible saturación.

El Metro, Metrobús y RTP se perfilan como las principales alternativas de transporte./ Pixabay

Alternativas por zonas y rutas afectadas

En el caso del Trolebús Línea 1 (Eje Central, de Central del Norte a Central del Sur), los usuarios pueden recurrir al Metro Línea 3, Metro Línea 2, Metrobús Línea 3 o unidades de apoyo de RTP.

Para la Línea 2 del Trolebús (Chapultepec–Pantitlán), las opciones incluyen el Metro Línea 1 —verificando tramos en operación— y el Metrobús Línea 2.

Quienes utilizan la Línea 3 (Mixcoac–San Andrés Tetepilco) pueden optar por el Metro Línea 7 o el Metrobús Línea 2, mientras que en la Línea 4 (Boulevard Puerto Aéreo–El Rosario) se recomienda el uso del Metro Línea 5 o Línea 7.

En la Línea 7 del Trolebús (Tláhuac–Ciudad Universitaria), las alternativas incluyen RTP, Metrobús Líneas 1 y 5, así como conexión con el Metro Línea 12.

Miles de usuarios del sur, norte y oriente de la capital se verían afectados por la suspensión del servicio./ Pixabay

Para el Tren Ligero, que cubre el trayecto Tasqueña–Xochimilco, se prevé que camiones RTP y transporte concesionado operen sobre Calzada de Tlalpan como rutas alternas.

En el caso del Cablebús, especialmente en sus líneas 1 y 2, los usuarios podrán desplazarse mediante microbuses y autobuses RTP hacia centros de transferencia como Indios Verdes o Constitución de 1917.

Recomendaciones para los usuarios

Ante un posible paro, se aconseja salir con mayor anticipación, mantenerse atentos a los avisos oficiales de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y utilizar herramientas digitales como la App CDMX para ubicar rutas alternas en tiempo real.

La huelga es promovida por la Alianza de Tranviarios de México, que mantiene sus exigencias de mejoras laborales y salariales, por lo que el desarrollo de las negociaciones será clave para definir el impacto final en la movilidad capitalina.