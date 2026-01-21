Tigres presenta oficialmente a Paco Reyes, quien busca debutar en Liga MX a los 27 años

Tigres oficializó la llegada de Francisco Reyes como su nuevo refuerzo defensivo para el presente torneo de la Liga MX. La noticia generó diversas reacciones entre la afición debido a que el jugador proviene directamente de la Liga de Expansión.

Festejo | IMAGO7

El zaguero de 27 años llega con la misión de fortalecer la zaga y ofrecer soluciones ante las constantes necesidades de Guido Pizarro. Los felinos apostaron por un perfil con determinación para competir internamente en el plantel.

Paco Reyes defendió los colores del Atlante desde el año 2024, donde acumuló una cifra superior a 120 partidos disputados. Durante su estancia con los Potros de Hierro, el central mexicano logró marcar cinco goles y consolidarse como un líder.

Paco Reyes, a la espera de su debut en Liga MX

A pesar de su madurez futbolística, este movimiento representa un reto inédito, pues el futbolista nunca debutó en la Primera División. El defensor surgió de las fuerzas básicas de Pumas, pero jamás recibió la oportunidad de jugar con el primer equipo.

Reyes también formó parte de las filas de FC Juárez durante la temporada 2023-2024, aunque tampoco sumó minutos en el máximo circuito. Su trayectoria incluye pasos por los Potros de la UAEM y Tlaxcala, donde pulió sus habilidades en la categoría de plata.

La institución regiomontana presentó al jugador mediante un video que destaca sus principales cualidades sobre el terreno de juego. En las imágenes se observa a un elemento con garra que busca convencer a la exigente tribuna del Estadio Universitario.

Con Atlante | IMAGO7

¿Qué dijo Paco Reyes sobre su llegada a Tigres?

"En ningún momento dejé de soñar. Es lo principal, entrenar todos los días a full y con la ilusión de vivir este momento", comentó Francisco Reyes. El jugador describió su llegada al equipo como una auténtica película y prometió entrega total por los colores.

"Vengo a dar lo mejor de mi y por Tigres", concluyó el defensa en sus primeras declaraciones. Ahora, el cuerpo técnico evaluará su condición física para determinar cuándo podrá realizar su esperado debut en el futbol profesional de primera.