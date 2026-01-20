Raúl Sánchez deja al Necaxa y regresa al Castellón de la segunda división de España

El paso de Raúl Sánchez por el futbol mexicano llegó a su fin apenas unos meses después de haber sido anunciado como refuerzo estelar del Necaxa. El futbolista español dejará a los Rayos para regresar al CD Castellón, club que decidió recomprar su pase y reincorporarlo a su plantilla, de acuerdo con información difundida por diversos medios españoles.

La salida del atacante se da tras un breve y discreto paso por la Liga BBVA MX, donde no logró replicar el nivel que lo convirtió en una de las figuras del Castellón en la Segunda División de España. Su adaptación al balompié mexicano fue complicada y su rendimiento quedó por debajo de las expectativas generadas a su llegada.

Raúl Sánchez había sido presentado como una apuesta ofensiva clave para el Apertura 2025, luego de firmar números destacados en el futbol español. Con el Castellón disputó 112 partidos oficiales, en los que registró 25 goles y 13 asistencias, cifras que lo posicionaron como uno de los elementos más constantes del club.

Sin embargo, en su etapa con Necaxa, el panorama fue muy distinto. El español participó en 16 encuentros entre Liga MX y Leagues Cup, sin poder marcar gol y aportando apenas una asistencia, números que rápidamente generaron cuestionamientos tanto de la directiva como de la afición rojiblanca.

En el actual torneo Clausura 2026, Raúl Sánchez tampoco logró cambiar la inercia. En los tres partidos disputados hasta ahora, acumuló 138 minutos en el terreno de juego, sin acciones determinantes que le permitieran ganarse un rol protagónico dentro del esquema del equipo.

Ante este escenario, el CD Castellón optó por recomprar su pase con la intención de fortalecer su ofensiva para la segunda mitad de la temporada en LaLiga Hypermotion. El club español busca soluciones inmediatas en ataque y confía en que el regreso del futbolista le permita recuperar su mejor versión.

Hasta el momento, ni Necaxa ni Castellón han hecho oficial la operación, aunque el acuerdo ya es dado por hecho en España. Se espera que en los próximos días ambas instituciones confirmen el movimiento de manera formal.

Para el conjunto hidrocálido, la salida de Raúl Sánchez libera una plaza de jugador no formado en México, situación que abre la puerta a nuevos movimientos en el mercado. La directiva de los Rayos ya analiza opciones para reforzar el plantel y ajustar la plantilla de cara al resto del Clausura 2026.

