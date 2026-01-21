Audi presenta su nuevo auto con Hülkenberg y Bortoleto de cara a una nueva era

Nuevas escuderías, nuevos motoristas, nuevos nombres, nuevas reglas. Un año después de celebrar sus 75 años, la Fórmula 1 se prepara para el inicio de una nueva era con los cambios en la reglamentación técnica, el debut de Cadillac en la parrilla y la presentación de Audi oficialmente como escudería.

Desde 2022 se dio a conocer que la marca alemana ingresaría a la categoría como accionista y nueva identidad de Sauber. Finalmente, el 2025 fue el año de despedida para la escudería suiza, que completó su transición en la estructura para convertirse en Audi, pero mantendrá a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto como su alineación titular.

Ambos estuvieron presentes este martes en Berlín, donde Audi reveló la decoración de su primer monoplaza y sorprendió a más de uno. Cuando la marca alemana hizo oficial su llegada a la F1, en las imágenes predominó el color negro y un anaranjado rojizo, colores que no destacaron en su auto, el R26.

Audi presentó el R26, su primer auto en la Fórmula 1 | AP

¿Cómo es el auto de Audi para la Temporada 2026 de F1?

El monoplaza será predominantemente plateado, con una cubierta del motor en color negro y bloques naranja brillante en la parte inferior. El patrocinador principal, Revolut, aparece a los lados del auto y en los alarones delanteros en negros, mientras que en el trasero aparece en la parte baja en letras blancas.

Los cuatro anillos que históricamente identifican a Audi también aparecen en distintos puntos del monoplaza: en la parte alta del alerón trasero y en la cubierta del motor, en un tono naranja-rojo brillante sobre base negra. En la trompa, de color plateado, los aros son rojos, así como el nombre R26.

Así será el auto de Audi | AP

Las expectativas de Audi en la Fórmula 1

Al igual que otros equipos, los alemanes son mesurados respecto a sus expectativas este año por el cambio de regulaciones. "Hasta ahora todo ha sido fluido”, comentó el jefe de Audi F1, Mattia Binotto. “¿Por qué ha sido fluido? Creo que se debe al compromiso de Audi”.

“Audi ha sido realmente un gran apoyo desde el primer día, desde el día cero, totalmente comprometida con nuestro proyecto, enamorada del proyecto, diría yo”, pero reconoció que será hasta los tests en Barcelona que tengan una idea más clara de dónde están parados.