Checo Pérez se ilusiona tras estrenar el monoplaza Cadillac de F1: "Esto es solo el inicio"

¡Está de vuelta! El mexicano Sergio 'Checo' Pérez cortó el listón y estrenó el primer monoplaza Cadillac de cara al debut de la escudería estadounidense en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Ya como parte de la pretemporada de la categoría, el tapatío completó las primeras vueltas en pista de la firma norteamericana en el legendario Circuito de Silverstone, abordo del bólido con motor Ferrari.

A esperar hasta el Super Bowl LX

Los primeros giros del auto Cadillac se completaron como parte de una jornada de rodaje promocional, con el doble propósito de grabar imágenes del coche en pista y de probarlo para asegurar que todos los sistemas funcionan correctamente.

Primer día de 'estreno' con la escudería | X: @F1

Será hasta el Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero, cuando se revele el aspecto final del primer monoplaza de la debutante escudería estadounidense, que contará con la experiencia de Checo Pérez y Valtteri Bottas como parte de su primera formación en la F1.

¿Qué dijo Checo Pérez?

Tras estrenar el que será el monoplaza de su regreso a la categoría, el veterano tricolor de 36 años mostró ilusión por el panorama del que -según él- es su último gran reto deportivo.

"Hoy fue un día realmente increíble. Todos deberían sentirse increíblemente orgullosos de completar nuestras primeras vueltas como equipo", comentó el Subcampeón del Mundo en 2023.

El mexicano por fin está de regreso | X: @F1

"Todos han trabajado muy duro para llegar a este momento y fue emotivo formar parte de la historia del automovilismo. Podemos, y debemos, disfrutarlo todos, pero me ha motivado a seguir adelante. Solo quiero volver y sumar kilómetros; esto es solo el comienzo", añadió Pérez Mendoza.

Bottas, emocionado por Checo

El veterano finlandés Valtteri Bottas tampoco pudo ocultar su emoción luego de los giros de Checo Pérez en el nuevo Cadillac.

"Como equipo, hoy hicimos historia con el coche del equipo Cadillac de Fórmula 1 saliendo a pista por primera vez. Checo dio las primeras vueltas con el coche funcionando a la perfección.

Bottas y Checo compartiendo su primer día | X: @F1

"Estoy orgulloso de todo el equipo por haber llegado hasta aquí, lo cual es realmente impresionante. Fue especial formar parte de este momento y presenciar la alegría del equipo. Nuestro primer día ha terminado y ahora seguimos adelante", comentó el experimentado piloto.