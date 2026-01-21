Cruz Azul busca refuerzo ofensivo: Esto se sabe del presunto interés en Nathan Ordaz

Cruz Azul continúa en el radar del mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 y, como suele ocurrir, varios nombres han comenzado a circular en el entorno celeste. Uno de ellos fue el de Nathan Ordaz, joven delantero que milita en la Major League Soccer y que ha sido vinculado con La Máquina como posible refuerzo ofensivo.

Sin embargo, RÉCORD investigó y pudo descartar este nombre como opción real para Cruz Azul. De acuerdo con fuentes cercanas a la directiva, el atacante no forma parte de la lista de candidatos que actualmente analiza la institución para fortalecer su ataque de cara al próximo torneo.

Nathan Ordaz sonó recientemente como posible refuerzo de Cruz Azul | MEXSPORT

Su crecimiento futbolístico ha sido notable. En la Concacaf Nations League 2024-25, Ordaz fue reconocido como Jugador Revelación del Torneo, distinción que lo colocó en el escaparate regional y despertó el interés mediático por su proyección.

A nivel de clubes, a partir de 2025 logró consolidarse en el primer equipo, sumando 29 partidos en la MLS y seis goles, números que lo perfilan como un delantero joven con margen de crecimiento.

Lo cierto es que en La Noria sí se mantiene activa la búsqueda de un refuerzo ofensivo. El propio Nicolás Larcamón ha reconocido que el equipo necesita un atacante y que la directiva se encuentra trabajando para cerrar una incorporación que se ajuste a lo que el cuerpo técnico requiere.

Miguel Borja no ha podido firmar de forma oficial con Cruz Azul | MEXSPORT

En ese contexto, el nombre que sigue sobre la mesa es el de Miguel Borja, cuya firma aún no se ha concretado. Dentro del club confían en que el acuerdo pueda cerrarse en el transcurso de esta semana, siempre y cuando se concluya por completo el tema administrativo del traspaso de Mateusz Bogusz.

Cruz Azul continúa afinando detalles para reforzar su ataque y llegar con plantel completo al Clausura 2026, donde las exigencias deportivas serán altas desde el inicio del torneo.