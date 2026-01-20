¡Completamente oficial! Sergio Bueno regresa a la Liga MX para dirigir a Mazatlán

Han terminado ya tres jornadas del Clausura 2026 y, a solo dos semanas del inicio del torneo, los movimientos en los banquillos de la Liga MX no se han hecho esperar. Uno de ellos involucra a un técnico con amplio recorrido en el futbol mexicano, quien regresa oficialmente a los banquillos tras varios años de ausencia.

Se trata de Sergio Bueno, quien ha sido confirmado como nuevo director técnico de Mazatlán FC para el resto del torneo Clausura 2026. El estratega colimense llega a un proyecto complicado, con el equipo inmerso en problemas deportivos en lo que podría ser su último torneo dentro del torneo de primera.

Regresa Bueno a los banquillos | Imago7

Sergio Bueno es presentado como nuevo DT de Mazatlán FC

A través de un comunicado oficial, Mazatlán FC informó que Sergio Bueno Rodríguez será el director técnico del primer equipo varonil por lo que resta del Clausura 2026. La institución destacó la amplia trayectoria del entrenador en Primera División, así como su liderazgo, seriedad y profesionalismo, cualidades que consideran necesarias ante la exigencia del futbol mexicano.

Dentro del mismo anuncio, el club confirmó que René Isidoro García se integrará como auxiliar técnico, mientras que Alberto Pedraza será el preparador físico del equipo, conformando así el cuerpo técnico que acompañará a Bueno en esta nueva etapa con los Cañoneros.

Imagen oficial del club | X: @MazatlanFC

Además, Mazatlán FC agradeció públicamente el trabajo de Christian Ramírez, quien dirigió al equipo durante las primeras tres jornadas del torneo. El club informó que Ramírez regresará a sus funciones como Director de Fuerzas Básicas, reconociendo su entrega en el arranque del certamen.

La trayectoria de Sergio Bueno

Sergio Bueno es uno de los entrenadores con mayor recorrido en la Liga MX, con una carrera que supera las dos décadas al frente de distintos clubes del futbol nacional. A lo largo de su trayectoria ha dirigido a equipos como Atlas, Cruz Azul, Santos Laguna, León, Puebla, Querétaro, Jaguares, Chiapas FC, Necaxa, San Luis y Morelia, participando tanto en torneos cortos como en procesos de reestructuración.

'Nuevo' estratega en la Liga MX | Imago7

Una de las características más reconocidas de su carrera ha sido su disposición para asumir proyectos complejos, en escenarios de transición o con presión por resultados inmediatos. Si bien sus números han sido variados, Sergio Bueno se ha consolidado como un técnico conocedor del entorno del futbol mexicano y de las exigencias que implica dirigir en Primera División.

Su etapa más reciente se dio con Atlante en la Liga de Expansión MX, club histórico con el que buscó aportar experiencia y estabilidad. Ahora, su llegada a Mazatlán FC representa un regreso oficial a la Liga MX, en un contexto desafiante tanto en lo deportivo como en lo institucional, donde su experiencia será clave para el cierre del Clausura 2026.