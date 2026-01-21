¿Sonará la alerta sísmica en CDMX? Anuncian simulacro este 21 de enero

Mediante redes sociales se volvió tendencia el anuncio de que la alerta sísmica sonaría este miércoles 21 de enero como parte de un simulacro. Sin embargo, la información generó confusión y alarma, ya que muchas personas se quedaron con la idea de que los altavoces del C5 en la Ciudad de México sonarían en cualquier momento y sin previo aviso.

“Simulacro 21 de enero” y “alerta sísmica” fueron dos frases que se posicionaron como tendencia en buscadores y redes sociales, generando dudas entre un sector de los mexicanos que no sabía cuándo, a qué hora ni por qué se activaría el sonido que avisa cuando se avecina un temblor.

La alerta sísmica suena a través de los altavoces del C5/Gobierno CDMX

Aclaración oficial sobre la alerta sísmica

Ante la confusión, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un comunicado para aclarar que la alerta sísmica únicamente sonaría en el estado de Colima.

La entidad solicitó la activación manual de la alerta para llevar a cabo un simulacro de sismo, programado justo al mediodía.

“La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES) ha dado a conocer que este día miércoles 21 de enero de 2026, se llevará a cabo un simulacro por sismo en el Estado de Colima, en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Autoridades de CDMX aclararon que la alerta sísmica no se escucharía en la capital del país/SGIRPC

“Por lo anterior, y con el objetivo de realizar este ejercicio preventivo, se activará la Alerta Sísmica de forma manual, solo en el Estado de Colima, lo que no implica la activación de la alerta en otras entidades de la República Mexicana, ni a través de los dispositivos celulares”, se lee en el comunicado de la SGIRPC.

¿Por qué sonó la alerta sísmica solo en Colima?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también aclaró que la activación de la alerta sísmica fue solicitada por las autoridades de Colima, quienes quedaron a cargo de la organización del simulacro.

“Es importante señalar que, el simulacro en mención, así como la activación de la Alerta Sísmica para esa entidad, se llevará a cabo a solicitud expresa de las autoridades locales de Colima, por lo que sus resultados son estrictamente responsabilidad de la entidad solicitante”, agregó la dependencia.

La alerta se activó exclusivamente para un simulacro en el estado de Colima/X: @PreMxOficial

¿Qué significa si suena la alerta sísmica en CDMX?

Aclarada la situación, es importante destacar que si la alerta sísmica suena en la Ciudad de México o se activa la alerta presidencial que llega directamente a los celulares, se trata de un sismo real.

En ese caso, es necesario evacuar de inmediato el lugar en el que te encuentres para salvaguardar tu integridad.

Ante un sismo, lo primero es abandonar el lugar donde estás por tu seguridad/Pixabay

¿Qué hacer si suena la alerta sísmica?

Mantén la calma.

No corras, no grites y no empujes.

Evacúa si estás en planta baja o niveles bajos.

Si puedes salir a una zona abierta en menos de 60 segundos, hazlo de inmediato.

Repliégate si estás en niveles altos.

Si no puedes evacuar a tiempo, colócate en la Zona de Menor Riesgo, junto a columnas o muros de carga, y aléjate de ventanas, espejos u objetos que puedan caer.

No uses elevadores ni escaleras.

Una vez que el movimiento sea perceptible, evita desplazarte por estas áreas.

En el exterior.

Dirígete a un punto de reunión o zona abierta, lejos de postes, cables o fachadas.

Si vas manejando.

Disminuye la velocidad y estaciónate en un lugar seguro, lejos de puentes o estructuras altas.