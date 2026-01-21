Alineación de seis planetas en México: cuándo ocurrirá y cómo observar el fenómeno astronómico

Durante los últimos días de febrero de 2026, el cielo ofrecerá un espectáculo poco común: la alineación de seis planetas del sistema solar, un fenómeno astronómico que podrá observarse desde distintas regiones de México bajo condiciones favorables.

Este tipo de alineaciones ocurre cuando varios planetas parecen ubicarse en una misma franja del cielo desde la perspectiva de la Tierra. Aunque no se trata de una alineación perfecta en el espacio, sí representa un evento visual destacado para aficionados y observadores del cielo.

A finales de febrero de 2026 podrá observarse la alineación de seis planetas desde México./ Pixabay

¿Cuándo y a qué hora podrá verse la alineación planetaria?

De acuerdo con los cálculos astronómicos, la alineación será visible durante las madrugadas, principalmente antes del amanecer, cuando los planetas se ubiquen sobre el horizonte oriental. Las mejores fechas se concentran a finales de febrero, cuando la posición de los cuerpos celestes favorece su observación conjunta.

Venus, Júpiter, Marte y Saturno podrán apreciarse a simple vista, mientras que Urano y Mercurio requerirán binoculares o telescopio, debido a su menor brillo y cercanía con el horizonte.

El fenómeno astronómico será visible principalmente antes del amanecer./ Pixabay

¿Cómo observar mejor el fenómeno desde México?

Para disfrutar de la alineación planetaria, especialistas recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, como zonas rurales o elevadas, así como permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos.

También se sugiere consultar aplicaciones de astronomía, que ayudan a identificar la posición exacta de cada planeta en tiempo real. No se requieren filtros especiales, ya que el fenómeno no representa riesgo para la vista.

El evento podrá apreciarse en gran parte del territorio mexicano, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, por lo que un cielo despejado será clave para su observación.

Venus, Júpiter, Marte y Saturno podrán verse a simple vista./ Pixabay

Astrónomos señalan que este tipo de alineaciones, aunque no son extremadamente raras, sí resultan atractivas por la cantidad de planetas involucrados, lo que convierte al fenómeno en una oportunidad especial para acercarse a la astronomía.

Finalmente, se destacó que observar estos eventos fomenta el interés científico y permite dimensionar la dinámica del sistema solar, recordando que los planetas siguen órbitas distintas, pero ocasionalmente ofrecen espectáculos visuales únicos desde la Tierra.