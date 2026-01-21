¿Qué le pasó a Carín León? Cancela show en la Feria de León por problema de salud

Carín León, uno de los artistas más populares del regional mexicano, no podrá presentarse en la Feria de León como estaba previsto luego de que se confirmara que fue diagnosticado con dengue, enfermedad que lo obligó a suspender temporalmente sus conciertos para enfocarse en su salud.

El cantante fue diagnosticado con dengue y suspendió actividades públicas. / FB: Carin Leon

¿Qué pasó con los conciertos en León?

Las fechas de concierto que estaban programadas para el 22 y 23 de enero de 2026 en el Palenque de la Feria de León, Guanajuato, quedaron pospuestas tras el diagnóstico médico. Carín León difundió un comunicado en sus redes sociales detallando la situación y explicando que necesita tiempo para recuperarse completamente antes de volver a los escenarios.

Los conciertos en el Palenque de la Feria de León fueron reprogramados. / FB: Carin Leon

Nuevas fechas y boletos

El equipo del artista confirmó que los conciertos no se cancelan, sino que se reprograman para principios de febrero:

El show del 22 de enero pasa al 5 de febrero de 2026

El del 23 de enero cambia al 6 de febrero de 2026

Además, aclararon que los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos para las nuevas fechas sin necesidad de hacer cambios en taquilla o volver a comprar entradas.

El equipo de Carín León priorizó su recuperación médica. / FB: Carin Leon

Prioridad en la salud y mensaje al público

En el comunicado, el equipo de Carín León agradeció a sus seguidores por la comprensión y explicó que la decisión se tomó anteponiendo la salud del intérprete y la calidad del espectáculo que desea ofrecer. El artista se encuentra bajo supervisión médica y siguiendo las indicaciones necesarias para su recuperación.