Dan a México dos meses para frenar brote de Sarampión ¿Podría afectar el Mundial 2026?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a México una prórroga de dos meses para frenar el actual brote de sarampión, con epicentros en Jalisco y Chiapas, donde ya se han intensificado las campañas de vacunación.

La situación está “prácticamente controlada” en Chihuahua, donde inició el brote, informó el secretario de Salud, David Kershenobich.

La Organización Panamericana de la Salud está preocupada por los casos de Sarampión / FREEPIK

“El mensaje es vacunarse, no hay otra manera de controlarlo”, subrayó el funcionario, al advertir que el sarampión es más contagioso que el covid-19, ya que una persona puede contagiar a 15 o 16 más, y el virus puede permanecer activo hasta dos horas en un espacio cerrado.

Buscan vacunación masiva

La meta del gobierno es alcanzar una cobertura de vacunación del 95%, pues es el umbral necesario para evitar la diseminación de esta enfermedad viral. En total, el país cuenta con 23.5 millones de vacunas y ya se han aplicado más de 11.8 millones de dosis.

La Secretaría de Salud llama a la población a vacunarse / FREEPIK

Entre los municipios con riesgo muy alto se encuentran Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Tepatitlán y El Salto, en Jalisco. En Michoacán y Guerrero, los casos también son “significativos”.

¿Se verá afectado el Mundial 2026?

La preocupación no solo es nacional. Canadá ya perdió su estatus de país libre de sarampión y Estados Unidos también pidió una extensión de dos meses. Por ello, los tres países sede del Mundial de 2026 trabajan coordinadamente para evitar un escenario crítico.

Canadá y Estados Unidos también se ven afectados por el sarampión / FREEPIK

“Desde que empezó el brote hemos estado en contacto con la OPS. Tenemos programada una reunión para la primera semana de abril, en donde cada una de las naciones va a presentar cómo ha actuado y procedido para controlar el brote”, explicó Kershenobich.

Aunque considera que la situación “no debe afectar la Copa Mundial”, se analizará si será necesario exigir vacunación a viajeros. También adelantó que pronto se anunciarán estrategias adicionales como la vacunación en centrales camioneras y aeropuertos.

El Gobierno analiza pedir a los turistas vacunarse antes de visitar México para la copa del Mundo / FREEPIK