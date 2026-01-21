¿Se pierden las prendas empeñadas? Lo que debes saber sobre la huelga en el Monte de Piedad

El Nacional Monte de Piedad atraviesa uno de los paros laborales más prolongados de su historia. Desde el 1 de octubre de 2025, más de 300 sucursales permanecen cerradas, lo que ha dejado a miles de personas sin acceso al empeño como opción inmediata de financiamiento, especialmente en el arranque de enero, cuando suele aumentar la necesidad de liquidez.

Mientras las negociaciones laborales continúan sin avances visibles, la principal inquietud de los clientes gira en torno a sus artículos empeñados: cómo evitar perderlos, qué ocurre con los plazos y de qué manera pueden cumplir con sus obligaciones sin acudir físicamente a una sucursal.

La huelga en el Monte de Piedad mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el país./ X

¿Qué pasa con las prendas mientras las sucursales siguen cerradas?

Los artículos empeñados no están en riesgo inmediato, ya que permanecen resguardados en las bóvedas de la institución. Sin embargo, el cierre de sucursales impide que los clientes puedan recoger sus prendas, incluso si ya liquidaron su préstamo, hasta que se normalicen las operaciones.

Por ello, es fundamental no dejar vencer el empeño. Si el plazo se cumple sin pago o refrendo, el costo para recuperar el artículo puede aumentar una vez que el servicio se restablezca.

Los artículos empeñados permanecen resguardados mientras dura el paro laboral./ RS

¿Cómo cumplir con los pagos durante la huelga?

Aunque no hay atención presencial, el Monte de Piedad mantiene activos sus canales digitales, que permiten a los usuarios pagar intereses, refrendar o liquidar sus préstamos desde casa. Entre las opciones disponibles están la aplicación móvil “Mi Monte”, la plataforma web, los pagos a través de banca electrónica y las transferencias bancarias autorizadas.

Estas herramientas permiten que el préstamo se mantenga vigente y que la prenda quede legalmente liberada en caso de liquidación total. Es indispensable guardar los comprobantes, ya que serán necesarios para la entrega del artículo cuando las sucursales reabran.

No es posible realizar nuevos empeños mientras continúe la huelga./ X

¿Se pueden realizar nuevos empeños?

Por el momento, no es posible empeñar artículos nuevos, ya que no hay personal disponible para valuar prendas ni entregar efectivo. Esta suspensión ha afectado a miles de personas que utilizan el empeño como un recurso de emergencia, especialmente tras los gastos de fin de año.

Especialistas advierten que enero suele ser uno de los meses con mayor actividad en el Monte de Piedad, por lo que el impacto del paro se siente con mayor fuerza en los hogares que dependen de este servicio.

Ante este escenario, la recomendación principal es utilizar únicamente los canales oficiales, evitar intermediarios y mantenerse atentos a cualquier aviso institucional sobre la posible reapertura de sucursales.