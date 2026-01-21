¿Pos qué te pasó, princesa? Brenda Bezares sorprende sin maquillaje

Brenda Bezares dejó a todos con la boca abierta en el reality ¿Apostarías Por Mí? tras aparecer sin una gota de maquillaje. Su rostro al natural causó revuelo inmediato en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en lanzar comentarios sobre su apariencia, asegurando que ya ni se parece a ella misma.

“Brenda Bezares ya no se parece a Brenda Bezares”, “Ni parece Brenda”, “Ya nos la cambiaron por otra”, “Es preocupante lo que hace el maquillaje, porque se ve súper distinta cuando se maquilla y al natural se ve irreconocible”, dijeron los cibernautas.

Los Bezares andan causando polémica en el reality '¿Apostarías Por Mi?' / IG: @bbezares

Su barrio al respalda

Pero ante la ola de señalamientos, su hijo Alan Bezares salió al paso con una declaración que derritió corazones: “Ojalá todos la puedan ver con mis ojos… para mí es, y siempre será, la más hermosa de todas”.

Más allá del escándalo por su rostro sin maquillaje, Brenda soltó otra bomba: confesó que practica orinoterapia como parte de su rutina diaria. Sí, como lo lees.

“Mi secreto es la orinoterapia”

Durante una charla en la villa del reality, la conductora relató que comenzó a usar su propia orina como método de cuidado facial y de salud, gracias a una recomendación del actor Sebastián Ligarde, con quien compartió créditos en una novela grabada en Miami.

La exconductora no le causó problema mostrarse al natural / Redes Sociales

“Me dice, ‘deberías de probar la orinoterapia, es maravillosa’, y le pregunto, ‘ok, ¿cómo es la cosa?’”, explica la exconductora a sus compañeros

Sus declaraciones dejaron a todos entre el asombro, el morbo y la risa nerviosa, especialmente cuando Mario Bezares le entró al chisme con un par de bromas que aflojaron el ambiente.

“Cuando te levantes, el primer chorrito, la tomas con unos algodones y te lo pones en la cara. Luego de una semana, te pones unas gotitas debajo de la lengua”, dijo Brenda muy seria.

El secreto de su belleza es la orinoterapia, reveló / IG: @bbezares

¿Qué es la orinoterapia?

La orinoterapia, también conocida como uropatía, es una práctica alternativa que implica el uso de la orina como remedio natural. Sus defensores aseguran que contiene compuestos que el cuerpo puede reaprovechar para usos terapéuticos o cosméticos.

Los métodos más comunes incluyen aplicación tópica, consumo sublingual y enjuagues. No tiene respaldo científico amplio, pero en redes ya hay quienes juran que si Brenda se mantiene joven, es gracias a esta curiosa rutina.

Brenda, siempre polémica, logró que su paso por ¿Apostarías Por Mí? se robara el reflector. Primero por su rostro sin maquillaje, luego por revelar su rutina de belleza tan poco convencional.

La gente se sorprendió al verla sin una gota de maquillaje / Especial