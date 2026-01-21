América en crisis: sin gol, sin victorias y en deuda con la regla de menores

América no solo está sumido en una crisis de resultados en el Clausura 2026. Además de no haber anotado gol y no ganar en sus primeros tres encuentros de Liga MX, también es uno de los peores equipos en cuanto a la regla de menores. Además de ser el segundo club que menos tiempo cumple en este rubro, también es el que ha ocupado la cantidad de futbolistas más baja para esta regla.

América Clausura 2026 I IMAGO7

Cabe resaltar que para cumplir esta regla, cada equipo debe sumar 1,170 minutos acumulados de menores por torneo. De igual manera, el máximo número que se puede consideras es de 225 por partido. Ante esto, las Águilas no acumulan ni el 10% de lo que se necesita para cumplir este requisito durante el Clausura 2026.

Tras tres jornadas, André Jardine apenas ha alineado a dos jugadores que acumulan minutos en esta regla. Sin embargo, entre este par de futbolistas apenas suman 114 minutos de acción. Con esta cifra, las Águilas son el segundo equipo con el número más bajo, con lo que solamente superan al Atlas en esta tabla, pues los rojinegros apenas tienen 106.

Isaías Violante I IMAGO7

De igual manera, para esta regla solo han ocupado a dos jugadores: Isaías Violante, nacido en 2003, y Patricio Salas, nacido en 2004. Entre ambos solo suman 114 minutos, de los cuales 65 son de ‘Pato’, mientras que el exjugador de Toluca tiene los otros 49.

Del lado de Patricio Salas, él ha tenido actividad en los tres encuentros de este Clausura 2026. En la Jornada 1, el atacante sumó 24 minutos. Para la fecha 2 ante Atlético San Luis, ‘Pato’ fue titular, pero solo jugó hasta el 25’, pues tuvo que salir de cambio tras la expulsión de Ramón Juárez. Ya en el último duelo ante Pachuca, el mexicano entró en el segundo tiempo y acumuló 16 minutos.

Pato Salas vs Pachuca I IMAGO7

Mientras tanto, Isaías Violante suma los otros 49. En la fecha 1 no jugó ni un solo minuto, pues no fue convocado por una lesión que arrastraba desde la pretemporada. En la Jornada 2, el mexicano entró para el segundo tiempo y estuvo en los 45 minutos, mientras que en el último encuentro ante los Tuzos solamente estuvo en la cancha los últimos cuatro minutos.

De los jugadores que están registrados en el primer equipo, otros que podrían sumar minutos son Ralph Orquin y Miguel Vazquez, ambos defensores. Del mediocampo, Violante es una de las opciones, además de Dagoberto Espinoza, quien aún está lesionado. Ya en ataque, el ya mencionado Patricio Salas es el que podría aportar.

Sin embargo, las Águilas tienen en la Sub 21 y en categorías inferiores a jugadores que podrían subir al primer equipo en caso de que André Jardine los necesite.