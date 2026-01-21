CURP Biométrica 2026: ¿Adultos mayores deben tramitarla? Esto dice la ley

En 2026, la CURP Biométrica se convertirá en un documento obligatorio para realizar diversos trámites y funcionará como una identificación oficial con fotografía, que llegará a ocupar el lugar de la credencial del INE.

Ante este cambio, muchas personas se preguntan si será obligatoria para los adultos mayores, así como cuáles serán los requisitos y dónde se podrá tramitar esta nueva Clave Única de Registro de Población.

Muchos se preguntan si la CURP Biométrica también debe ser tramitada por los adultos mayores/Pixabay

¿Por qué será obligatoria la CURP Biométrica?

Con el objetivo de evitar fraudes, reducir el robo de identidad y contar con un registro nacional que sirva como herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas, desde finales de 2025 ya es posible tramitar la CURP Biométrica en algunos estados del país, incluida la Ciudad de México.

De acuerdo con autoridades, a partir de febrero de 2026 la CURP Biométrica será obligatoria en todo el país.

La nueva CURP te será requerida para realizar todo tipo de trámites/Pixabay

¿La CURP Biométrica será obligatoria para adultos mayores?

Es aquí donde surgió la principal duda, ya que muchos adultos mayores ya cuentan con varios documentos de identificación, como la credencial del INE, tarjeta del Bienestar, INAPAM, acta de nacimiento, entre otros.

La respuesta es sí.

La CURP Biométrica será obligatoria en todo México, desde menores de edad hasta adultos mayores.

Por lo tanto, las personas de 65 años y más también deberán tramitar este documento, el cual les permitirá realizar distintos trámites oficiales.

Todas las personas, incluidos los adultos mayores, deben tramitar la CURP Biométrica/Pixabay

¿Qué datos incluye la CURP Biométrica?

La CURP Biométrica concentrará información personal y biométrica, entre ella:

Nombre

Sexo

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Entidad de nacimiento

Huellas dactilares

Escaneo del iris

Fotografía

Firma

¿Dónde se tramita la CURP Biométrica?

El trámite es gratuito para personas de cualquier edad y puede realizarse acudiendo a oficinas del Registro Civil o del Registro Nacional de Población (Renapo).

Por ejemplo, en la Ciudad de México, la oficina de Renapo donde actualmente se tramita la CURP Biométrica se encuentra en:

Calle Londres #102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La CURP Biométrica te ayudará a tramitar el pasaporte, Visa, acta de nacimiento y todo tipo de documentos/Pixabay

¿Qué documentos necesitan los adultos mayores para tramitarla?

Para realizar el trámite de la CURP Biométrica, los adultos mayores deberán presentar:

Acta de nacimiento certificada

Identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte)

(INE o pasaporte) CURP tradicional validada

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico personal

¿Para qué trámites será obligatoria la CURP Biométrica en 2026?

La CURP Biométrica será necesaria para: