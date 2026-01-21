CURP Biométrica 2026: ¿Adultos mayores deben tramitarla? Esto dice la ley

Desde febrero de este año el documento será obligatorio para cualquier trámite al convertirse en la identificación oficial del país

CURP Biométrica 2026: ¿Adultos mayores deben tramitarla? Esto dice la ley
Desde este 2026 la CURP Biométrica es obligatoria en todo México. | ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
21 de Enero de 2026

En 2026, la CURP Biométrica se convertirá en un documento obligatorio para realizar diversos trámites y funcionará como una identificación oficial con fotografía, que llegará a ocupar el lugar de la credencial del INE.

Ante este cambio, muchas personas se preguntan si será obligatoria para los adultos mayores, así como cuáles serán los requisitos y dónde se podrá tramitar esta nueva Clave Única de Registro de Población.

Muchos se preguntan si la CURP Biométrica también debe ser tramitada por los adultos mayores/Pixabay
Muchos se preguntan si la CURP Biométrica también debe ser tramitada por los adultos mayores/Pixabay 

¿Por qué será obligatoria la CURP Biométrica?

Con el objetivo de evitar fraudes, reducir el robo de identidad y contar con un registro nacional que sirva como herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas, desde finales de 2025 ya es posible tramitar la CURP Biométrica en algunos estados del país, incluida la Ciudad de México.

De acuerdo con autoridades, a partir de febrero de 2026 la CURP Biométrica será obligatoria en todo el país.

La nueva CURP te será requerida para realizar todo tipo de trámites/Pixabay
La nueva CURP te será requerida para realizar todo tipo de trámites/Pixabay 

¿La CURP Biométrica será obligatoria para adultos mayores?

Es aquí donde surgió la principal duda, ya que muchos adultos mayores ya cuentan con varios documentos de identificación, como la credencial del INE, tarjeta del Bienestar, INAPAM, acta de nacimiento, entre otros.

La respuesta es sí.
La CURP Biométrica será obligatoria en todo México, desde menores de edad hasta adultos mayores.

Por lo tanto, las personas de 65 años y más también deberán tramitar este documento, el cual les permitirá realizar distintos trámites oficiales.

Todas las personas, incluidos los adultos mayores, deben tramitar la CURP Biométrica/Pixabay
Todas las personas, incluidos los adultos mayores, deben tramitar la CURP Biométrica/Pixabay 

¿Qué datos incluye la CURP Biométrica?

La CURP Biométrica concentrará información personal y biométrica, entre ella:

  • Nombre
  • Sexo
  • Fecha de nacimiento
  • Nacionalidad
  • Entidad de nacimiento
  • Huellas dactilares
  • Escaneo del iris
  • Fotografía
  • Firma

¿Dónde se tramita la CURP Biométrica?

El trámite es gratuito para personas de cualquier edad y puede realizarse acudiendo a oficinas del Registro Civil o del Registro Nacional de Población (Renapo).

Por ejemplo, en la Ciudad de México, la oficina de Renapo donde actualmente se tramita la CURP Biométrica se encuentra en:

Calle Londres #102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La CURP Biométrica te ayudará a tramitar el pasaporte, Visa, acta de nacimiento y todo tipo de documentos/Pixabay
La CURP Biométrica te ayudará a tramitar el pasaporte, Visa, acta de nacimiento y todo tipo de documentos/Pixabay 

¿Qué documentos necesitan los adultos mayores para tramitarla?

Para realizar el trámite de la CURP Biométrica, los adultos mayores deberán presentar:

  • Acta de nacimiento certificada
  • Identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte)
  • CURP tradicional validada
  • Comprobante de domicilio reciente
  • Correo electrónico personal

¿Para qué trámites será obligatoria la CURP Biométrica en 2026?

La CURP Biométrica será necesaria para:

  • Servicios educativos: inscripciones escolares, certificados y trámites ante instituciones educativas
  • Servicios de salud: acceso a hospitales e historial clínico en expedientes médicos
  • Servicios financieros: apertura de cuentas, solicitudes de crédito e inversiones
  • Trámites gubernamentales: gestiones ante dependencias federales, estatales y municipales
  • Emisión de documentos oficiales: pasaportes, licencias, actas y otros registros
  • Otros servicios: programas sociales, pensiones y becas.

TE PUEDE INTERESAR

Su rostro al natural causó revuelo inmediato en redes sociales.

Contra | 21/01/2026

¿Pos qué te pasó, princesa? Brenda Bezares sorprende sin maquillaje
Eugenio Derbez y MrBeast sorprenden al llegar al Estado de México: ¿qué hicieron en Edomex?

Contra | 21/01/2026

Eugenio Derbez y MrBeast sorprenden al llegar al Estado de México: ¿qué hicieron en Edomex?
¿Se pierden las prendas empeñadas? Lo que debes saber sobre la huelga en el Monte de Piedad

Contra | 21/01/2026

¿Se pierden las prendas empeñadas? Lo que debes saber sobre la huelga en el Monte de Piedad
Te recomendamos
¿Pos qué te pasó, princesa? Brenda Bezares sorprende sin maquillaje
Trámites

LO ÚLTIMO