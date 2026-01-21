¿Habrá huelga en la UAM? Esto exige el SITUAM y cuál es el plazo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrenta un escenario de alta tensión laboral luego de que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM) informó que los tiempos de negociación con las autoridades universitarias están prácticamente agotados, lo que abre la posibilidad de una huelga si no se alcanza un acuerdo en el corto plazo.

El conflicto se centra principalmente en la revisión salarial y contractual, donde el sindicato considera insuficientes las propuestas presentadas por la institución. A pesar de varias mesas de diálogo, las posiciones se mantienen distantes, lo que ha incrementado la preocupación entre la comunidad universitaria.

El SITUAM informó que los tiempos de negociación con la UAM están por agotarse./ RS

¿Por qué el SITUAM amenaza con ir a huelga?

El SITUAM ha señalado que la principal inconformidad radica en la demanda de un incremento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, además del respeto a las condiciones laborales establecidas en el contrato colectivo de trabajo.

La revisión salarial es el principal punto de desacuerdo entre sindicato y autoridades./ RS

El sindicato sostiene que las propuestas actuales no compensan la inflación ni el aumento al costo de vida, por lo que considera necesario un ajuste mayor. Ante la falta de avances sustanciales, los representantes sindicales advirtieron que el recurso de la huelga sigue sobre la mesa.

Impacto en la comunidad universitaria

De concretarse el paro laboral, las actividades académicas y administrativas en las unidades de la UAM se verían suspendidas, afectando a miles de estudiantes, docentes y trabajadores en los distintos campus de la institución.

Las autoridades universitarias han reiterado su disposición al diálogo y han llamado a mantener abiertas las mesas de negociación, con el objetivo de evitar una interrupción prolongada de las actividades académicas.

Una posible huelga afectaría actividades académicas y administrativas en la UAM./ RS

Mientras tanto, el sindicato ha reiterado que su postura no busca afectar a la comunidad estudiantil, sino defender los derechos laborales de sus agremiados y alcanzar un acuerdo que consideran justo.

En los próximos días, el desenlace dependerá de si ambas partes logran acercar posiciones antes de que se cumplan los plazos establecidos por el SITUAM para definir el estallamiento de la huelga.