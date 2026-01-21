Eiza González explota contra la prensa mexicana por falsa nominación a los Razzies

La actriz mexicana Eiza González estalló en redes sociales luego de que algunos medios nacionales aseguraran que estaba nominada a los Golden Raspberry Awards 2026, conocidos como los Razzies, premios que "reconocen" lo peor del cine.

De acuerdo con los reportes publicados recientemente, la estrella de Hollywood había sido postulada en la categoría de Peor actriz de reparto por su participación en Fountain of youth (La fuente de la juventud). Pero todo fue mentira.

Eiza no puede creer que le inventen noticias falsas / IG: @eizagonzalez

Una revisión en la página oficial de los Razzies confirmó que su nombre no aparece en la lista de nominadas. Las verdaderas candidatas son: Anna Clumsky, Ema Horvath, Scarlet Rose Stallone, Kacey Rohl e Isis Valverde.

Eiza no se queda callada

Ante esto, Eiza González usó sus redes para desmentir la información y de paso, criticar duramente a la prensa nacional: “Es una verdadera vergüenza como algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas, a veces son capaz de escribir lo que sea para demeritar a sus propios compatriotas, y lo disfrutan, no hacen verificación de información y, a la primera oportunidad de poder difundir información denigrante, no caminan, corren”.

La actriz criticó a algunos medios por decir que hace mal su trabajo / IG: @eizagonzalez

Además, señaló que nadie cubrió las nominaciones reales que sí han recibido películas en las que ella participa, pero sí se dieron el tiempo de amplificar un bulo, es decir, dar a conocer una noticia falsa con algún fin que ella no entiende.

“Difundieron información errónea de una nominación que no existió, ni existe hacia mí, en la misma semana donde dos películas de las cuales me siento orgullosa se anunciaron en un festival increíblemente importante del cine, ni un sólo medio latino lo cubrió [...] cadenas importantes de televisión corrieron a promover una pseudo nominación”, expuso.

La estrella de Hollywood reconoce que su películas sí fueron nominadas a lo peor del cine, pero no ella / IG: @eizagonzalez

No reconocen su esfuerzo en el extranjero

La también protagonista de Ambulance y Baby Driver lamentó que, pese a sentirse orgullosa de sus raíces mexicanas y de representar al país en el extranjero, muchas veces no recibe el mismo trato de vuelta por parte de medios nacionales.

“Luego se preguntan y se cuestionan por qué no les ceden entrevistas (...), siempre me pronunció de lo orgullosa que me siento de mi país y de donde vengo, cada oportunidad que tengo pero, estos momentos son una decepción total [...] es una vergüenza de verdad, seamos mejores”, dijo.

Eiza se dijo orgullosa de su trabajo y sus raíces mexicanas / IG: @eizagonzalez

Con esta contundente declaración, Eiza deja claro que no está dispuesta a permitir más ataques infundados y llama a una reflexión sobre el papel de los medios en la difusión responsable de información.