Eugenio Derbez y MrBeast sorprenden al llegar al Estado de México: ¿qué hicieron en Edomex?

La combinación entre entretenimiento global y curiosidad local ocurrió este martes cuando Eugenio Derbez y MrBeast, fueron vistos en la comunidad de San Andrés Tepetitlán, en Almoloya de Alquisiras, Estado de México, tras arribar en helicóptero, causando asombro entre vecinos y generando videos virales en redes sociales.

La llegada de Eugenio Derbez y el youtuber MrBeast sorprendió a habitantes de Almoloya de Alquisiras. / RS

Una llegada inesperada en Edomex

Los videos y fotografías difundidos muestran cómo tanto Derbez como MrBeast descendieron de un helicóptero por la mañana del 20 de enero de 2026, lo que rápidamente atrajo la atención de residentes de la zona y usuarios de redes sociales. Decenas de personas salieron a recibirlos, tomarse fotos y grabar el momento.

Habitantes reportaron a medios y en redes que los dos también recorrieron calles, caminaron por la comunidad e incluso convivieron con algunas personas locales, lo que avivó el interés y las especulaciones entre los espectadores.

Eugenio Derbez convivió con habitantes del Edomex durante la misteriosa visita junto a MrBeast. / RS

¿Por qué estaban juntos en el Estado de México?

Hasta el momento no existe un comunicado oficial que explique exactamente el motivo de la visita al municipio del Edomex por parte de Derbez y MrBeast. Esto ha dado pie a varias teorías en redes:

Algunos vecinos y usuarios sugieren que podrían haber ido a inaugurar un telebachillerato o apoyar una comunidad educativa, aunque esta versión no ha sido confirmada por autoridades ni por los protagonistas.

Otros creen que la presencia de ambos podría estar vinculada a la grabación de contenido para plataformas digitales, considerando que MrBeast suele producir videos con desafíos o proyectos que involucran a comunidades.

La aparición de MrBeast en una comunidad mexiquense desató teorías sobre una posible grabación especial. / RS

La participación previa de Derbez en un video de MrBeast —donde compitió en un reto junto a otras celebridades— también alimenta las expectativas de que su visita pueda estar relacionada con nuevos proyectos audiovisuales compartidos entre ambos.

Reacción de la comunidad y redes sociales

El aterrizaje en helicóptero de dos figuras reconocidas internacionalmente causó revuelta y entusiasmo entre vecinos, que rápidamente comenzaron a difundir clips en TikTok, Instagram y otras plataformas. Niños, jóvenes y adultos grabaron escenas y expresaron su sorpresa por verlos en una zona rural del Estado de México.

La presencia de Derbez y MrBeast también generó comentarios de curiosidad y expectativa en redes, con usuarios compartiendo teorías sobre el propósito de la visita y la posibilidad de futuras grabaciones o anuncios.