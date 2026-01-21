Donald Trump congela aranceles a Europa tras acuerdo de controlar Groenlandia

En un nuevo capítulo geopolítico con su sello personal, el presidente Donald Trump anunció que suspenderá su amenaza de imponer aranceles a ocho países europeos —incluidos Alemania, Francia y Dinamarca— luego de llegar a un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia.

El mandatario estadounidense aseguró que la solución “será muy buena para Estados Unidos y todos los países de la a Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”.

Groenlandia se ha manifestado por las intensiones de Estados Unidos / AP

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, escribió en Truth Social.

¿Groenlandia se vende?

Aunque descartó el uso de la fuerza, Trump insistió en su intención de comprar la isla más grande del mundo, al tiempo que exigió conversaciones “inmediatas para comprarla”. Según dijo en el Foro Económico Mundial en Davos, el interés no es un capricho: “Ahora Estados Unidos se siente obligado a enviar nuestras fuerzas para proteger a Groenlandia, y espero que lo hagamos, ya que el pueblo de Groenlandia no tiene bases para protegerse, ni tampoco Dinamarca”.

Trump afirma que frenará aranceles a países de la OTAN / FB: @WhiteHouse

Desde su discurso en el evento, el presidente americano dejó claro que la clave está bajo el hielo: “tiene yacimientos de tierras raras y minerales estratégicos”. Por eso, su administración está trabajando en el despliegue del sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en la región.

Dinamarca se le resiste

Pese a sus ambiciones, el camino no será sencillo. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, señaló que “Trump quería iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia, pero eso no podía ser”.

Los encargados de gobierno buscarán la compra de la isla / FB: @WhiteHouse

Desde Davos, Trump respondió con su estilo: “Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”.

De momento, su vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff encabezarán las negociaciones. El magnate, como siempre, prometió estar informado “directamente”.

El Presidente de EU no la tiene fácil para lograr su propósito / FB: @WhiteHouse