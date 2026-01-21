¿Quieres pagar menos renta? Este es el programa de vivienda para jóvenes en 2026

La Ciudad de México prepara la entrega de los primeros desarrollos de Vivienda Social en Renta para Jóvenes que estarán terminados este año

CDMX tendrá sus primeros proyectos de vivienda en renta para jóvenes listos en 2026. | iStock
Laura Reyes Medrano
21 de Enero de 2026

Este 2026, la Ciudad de México dará un paso histórico para facilitar el acceso a vivienda a personas jóvenes que buscan independencia. Las autoridades capitalinas confirmaron que los primeros proyectos de vivienda en renta para jóvenes estarán listos este año, con opciones en zonas céntricas que anteriormente eran difíciles de alcanzar en términos de precio. 

El programa piloto contempla proyectos de redensificación y rehabilitación urbana. / iStock
Proyectos habitacionales que abren oportunidades

Los planes contemplan dos bloques de Vivienda Social en Renta para Jóvenes: uno mediante rehabilitación de edificios existentes y otro por redensificación urbana, que aprovechará terrenos ya urbanizados para crear espacios habitables asequibles. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que estos proyectos estarán listos durante el segundo y cuarto trimestre de 2026 respectivamente.

Estos desarrollos están pensados para personas que ganan entre uno y tres salarios mínimos, y la renta será exclusivamente por contrato de hasta cinco años sin posibilidad inmediata de compra, aunque las autoridades no descartan ampliar modalidades a futuro. 

Las viviendas estarán disponibles para quienes ganen entre uno y tres salarios mínimos. / iStock
Dónde estarán ubicados

Los proyectos piloto abarcan predios en colonias estratégicas de la capital como Doctores, 20 de Noviembre, Buenos Aires, El Rosario y Tacuba, donde la oferta de vivienda accesible ha sido tradicionalmente limitada debido al alto costo de renta en el mercado privado.

La demolición de antiguos espacios como estacionamientos ya ha concluido en algunos predios, dando paso a la construcción o rehabilitación de unidades que medirán entre 45 y 60 metros cuadrados y contarán con infraestructura adecuada para jóvenes independientes. 

La CDMX prepara los primeros proyectos de vivienda en renta dirigidos a jóvenes en 2026. / iStock
Acceso y convocatoria

La convocatoria para que los jóvenes puedan postularse a estos programas se espera que sea publicada en el primer bimestre de 2026, y servirá para que quienes cumplan con los requisitos —residir en la CDMX, tener ingresos dentro del rango establecido y no poseer otra vivienda— puedan acceder a estas rentas asequibles en zonas con servicios y transporte cercanos.

Con estos proyectos, la Ciudad de México busca atender una demanda histórica de vivienda digna y accesible para jóvenes que inician su vida laboral o académica, ofreciendo alternativas de renta que se adapten a sus realidades económicas y fomenten la independencia sin comprometer su presupuesto.

El proyecto busca facilitar la independencia de jóvenes que buscan vivienda digna. / iStock
