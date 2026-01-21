¿Qué hizo Luis “Potro” Caballero? La razón por la que podría ir a prisión

Luis “Potro” Caballero, conocido por su participación en programas como La Casa de los Famosos México y su presencia constante en redes, ahora enfrenta un problema legal serio: fue demandado por daño moral por un activista con quien tuvo roces públicos, y esto podría costarle millones de pesos e incluso su libertad si el proceso sigue su curso.

IG: @luispotrocaballero

¿Por qué fue demandado ‘Potro’?

La demanda en contra de Potro se originó tras una serie de declaraciones que él realizó públicamente, donde acusó a un activista de tráfico y daños al medio ambiente y lo presentó de forma negativa ante su audiencia. Estas afirmaciones —que difundió en televisión y redes— habrían causado perjuicio a la reputación y contratos de la parte acusadora, que ahora exige una compensación por daño moral.

Según el abogado que representa al activista demandante, se reclama una indemnización de más de 4 millones de pesos por los daños ocasionados por las declaraciones de Potro, que habrían provocado cancelaciones de patrocinios y afectaciones profesionales.

IG: @luispotrocaballero

¿Podría ir a prisión?

Además de la demanda civil por daños, en el proceso también se integró una denuncia por falsedad en declaraciones, ya que Potro habría negado ante la autoridad haber hecho esas acusaciones, aunque existen videos como evidencia que lo contradicen.

De acuerdo con el abogado del activista, la falsedad en declaraciones puede conllevar una penalidad mínima de 2 años de prisión si no se atiende debidamente el proceso judicial, lo que coloca en riesgo la libertad del influencer conforme avance el caso.

IG: @luispotrocaballero

Qué sigue en el proceso legal

Hasta ahora, tanto el proceso civil (por daño moral) como el penal (por posibles declaraciones falsas) están en curso, y se esperan más audiencias en los próximos meses antes de que se dé una resolución definitiva.

IG: @luispotrocaballero