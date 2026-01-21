Guillermo Ochoa y el AEL Limassol avanzan a Cuartos de Final en la Copa de Chipre

El mexicano fue clave para que su equipo eliminara a uno de los candidatos al título en Chipre

Guillermo Ochoa y el AEL Limassol avanzan a Cuartos de Final en la Copa de Chipre
Guillermo Ochoa celebra victoria en Chipre | IG: ael_fc_official
Fernando Villalobos Hernández
21 de Enero de 2026

Guillermo Ochoa y AEL Limassol dieron la sorpresa de la jornada tras vencer y eliminar de Copa de Chipre al Aris Limassol, uno de los favoritos de la competencia. Con un marcador de 1-0 conseguido en los últimos instantes del encuentro, el conjunto del arquero mexicano aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos de la Copa de Chipre.

AEL Limassol avanza a Octavos de Final | IG: ael_fc_official
AEL Limassol avanza a Octavos de Final | IG: ael_fc_official

fUn duelo de resistencia defensiva

El partido, correspondiente a los Octavos de Final, se presentó como un reto considerable para la zona baja del AEL. A pesar de que el Aris Limassol mantuvo el control del balón con un 61% de posesión, la falta de contundencia y el orden defensivo liderado por Ochoa impidieron que el marcador se abriera a favor de los locales.

El encuentro se mantuvo en un empate sin goles hasta la recta final, cuando se señaló un penal a favor de los visitantes. Sergio Conceição fue el encargado de ejecutar la pena máxima con éxito, otorgando la clasificación al AEL en un cierre de partido sumamente cerrado.

Portería en cero para Ochoa

Tras un inicio de temporada marcado por la adaptación, la regularidad de Guillermo Ochoa en el arco ha mostrado una tendencia positiva en sus intervenciones más recientes. Sus números actuales reflejan una mayor solidez en el esquema táctico del equipo:

Ha logrado mantener su arco invicto en 3 de sus últimos 5 compromisos y en ese mismo periodo de cinco partidos, solo ha concedido 3 anotaciones.

Memo no recibió gol | IG: ael_fc_official
Memo no recibió gol | IG: ael_fc_official

Con este resultado, el AEL Limassol refuerza su hegemonía histórica en el clásico local, sumando 22 victorias frente a las 11 del Aris en sus últimos 43 enfrentamientos directos registrados desde 2004.

Para Ochoa, este presente en el fútbol de Chipre representa un argumento en su intención de mantenerse vigente para la Selección Mexicana, pues Memo sigue en la lucha por ser uno de los tres porteros de Javier Aguirre el próximo verano y con eso alcanzar la histórica marca de seis Mundiales.

AEL Limassol elimina a un favorito al título | IG: ael_fc_official
AEL Limassol elimina a un favorito al título | IG: ael_fc_official

TE PUEDE INTERESAR

Atlético de Madrid rescata empate en disputado duelo ante Galatasaray

Futbol Internacional | 21/01/2026

Atlético de Madrid rescata empate en disputado duelo ante Galatasaray
Cristiano Ronaldo anotó en victoria de Al Nassr

Internacionales | 21/01/2026

¡Cerca de los mil! Cristiano Ronaldo anotó en victoria de Al Nassr y se aproxima a su objetivo
Fulham busca a delantero noruego de Manchester City

Internacionales | 21/01/2026

¿Competencia para Raúl Jiménez? Fulham va con todo por delantero noruego de Manchester City
Te recomendamos
Atlético de Madrid rescata empate en disputado duelo ante Galatasaray
Mexicanos en el extranjero
Futbol

LO ÚLTIMO