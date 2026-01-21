Fenerbahce vs Aston Villa: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 7 en Europa League?

La Fase de Liga de la Europa League está por finalizar y las dos últimas jornadas serán clave para determinar los partidos de Fase Final. Por ahora, Aston Villa es uno de los equipos que pelean el lideraro y visitará est jueves a Fenerbahce, que sueña con clasificar directo a Octavos de Final.

El equipo dirigido por Domenico Tedesco se encuentra en el duodécimo lugar con 11 puntos, a dos de Porto en el octavo lugar. Tras su derrota 3-1 en la Jornada 1 contra Dinamo Zagreb, Fenerbahce no ha perdido, pero concedió dos empates que por ahora lo tienen fuera del Top 8 de la clasificación.

Youri Tielemans en el partido de Premier League de Aston Villa | AP

La buena noticia es que en el 2026 lleva tres victorias seguidas. En la Semifinal de la Supercopa de Turquía, se impuso 2-0 contra Samsunspor y posteriormente repitió el mismo marcador en la Final contra Galatasaray. En su más reciente encuentro, venció 0-1 a domicilio a Beyoğlu Yeni Çarşı S.F en la Fase de Grupos de la Copa de su país.

Aston Villa, en cambio, llega con paso más irregular. En cuatro partidos del año, los de Unai Emery tienen dos triunfos solamente, por un empate y una derrota, misma que se dio el pasado fin de semana en la Premier League contra Everton en casa por marcador 0-1.

A pesar de ello, en Europa League tienen cinco triunfos y una derrota, empatados con Olympique Lyon y FC Midtjylland en 15 puntos, pero con peor diferencia de goles. Por lo que si ambos dejan ir puntos y los Villanos ganan, entonces podrán tomar el liderato.

Jugadores de Everton celebran en su partido ante Aston Villa | AP

Historial entre Fenerbahce y Aston Villa

Será el tercer enfrentamiento en la historia entre estos dos equipos, primero en casi 50 años. La anterior ocasión que coincidieron fue en la Copa UEFA de la Temporada 1977-78, con dos victorias para los británicos, que además dejaron su arco en cero.

En el partido de ida de la Primera Ronda, los Villanos se impusieron por goleada 4-0, con goles de Andy Gray, Brian Little y John Deehan en dos ocasiones. Mientras que en el partido de vuelta, en Turquía, el marcador terminó 0-1, de nuevo con tantos de Littler y Deehan.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Europa League?

Fecha : Jueves 22 de enero de 2025

: Jueves 22 de enero de 2025 Horario : 11:45 horas (tiempo del centro de México)

: 11:45 horas (tiempo del centro de México) Sede : Sukru Saracoglu Stadium

: Sukru Saracoglu Stadium Transmisión: ESPN y Disney+