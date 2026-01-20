¡Está de vuelta! Tiago Volpi encuentra nuevo equipo

Tiago Volpi vuelve a ser protagonista en el mercado del futbol brasileño. El experimentado guardameta, con una trayectoria consolidada tanto en Brasil como en el extranjero, ha definido su futuro tras quedar libre del Grêmio, encontrando rápidamente un nuevo destino en el competitivo Brasileirao.

Luego de rescindir su contrato con el conjunto de Porto Alegre, el arquero alcanzó un acuerdo con el Red Bull Bragantino, equipo que continúa reforzándose con miras a lo que resta de la temporada. La operación avanzó con discreción, pero en las últimas horas se han conocido detalles clave que confirman la inminente oficialización del fichaje.

La información fue revelada inicialmente por el medio brasileño Universo Online (UOL) y posteriormente retomada por el periodista argentino César Luis Merlo, fuentes que coinciden en señalar que el acuerdo entre las partes ya está completamente cerrado y solo restan trámites administrativos para hacerlo oficial.

Tiago Volpi vuelve a ser protagonista en el mercado del futbol brasileño | MEXSPORT

Tiago Volpi, nuevo refuerzo del Red Bull Bragantino

De acuerdo con el reporte de Universo Online (UOL), Tiago Volpi ya tiene todo arreglado para convertirse en nuevo jugador del Red Bull Bragantino, club conocido como Massa Bruta. El portero firmará un contrato por un año, en una apuesta mutua por estabilidad y rendimiento inmediato.

“El portero Tiago Volpi es nuevo fichaje del Red Bull Bragantino. Tras rescindir su contrato con el Grêmio, el jugador llegó a un acuerdo con Massa Bruta y firmará un contrato de un año con el club paulista”, informó UOL.

El acuerdo llega en un momento clave para Bragantino, que busca reforzar su arco con un futbolista de experiencia, liderazgo y conocimiento del futbol brasileño, virtudes que Volpi ha demostrado a lo largo de su carrera.

Tiago Volpi calentando | MEXSPORT

Reconocimiento médico y llegada inmediata al plantel

Según el mismo medio brasileño, citando fuentes cercanas a la negociación, el último paso antes del anuncio oficial será la revisión médica, programada para este martes. Una vez superado ese proceso, el arquero quedará habilitado para integrarse de inmediato al equipo.

“Según UOL, citando fuentes cercanas a la negociación, Volpi se someterá este martes a un reconocimiento médico, último paso antes de que se oficialice el acuerdo”.

Con todo acordado, la expectativa en el entorno del Red Bull Bragantino es que Tiago Volpi se incorpore de forma inmediata a los entrenamientos y quede disponible para lo que resta de la temporada, aportando competencia interna y seguridad bajo los tres palos.

La llegada de Volpi representa una apuesta estratégica para Massa Bruta, que suma a un guardameta probado en el alto nivel y con recorrido internacional. Para el portero, este movimiento significa una nueva oportunidad de consolidarse en el futbol brasileño y seguir vigente en una liga cada vez más exigente y competitiva.