Trent-Alexander Arnold buscaría salir del Real Madrid en verano: "Rompieron su promesa"

Trent Alexander-Arnold decidió no renovar su contrato con el Liverpool para poder cumplir su sueño de jugar con el Real Madrid, club que lo fichó libre en este verano, aunque la travesía del lateral inglés en la capital española no ha sido la mejor.

De acuerdo a información del diario inglés The Telegraph, el lateral inglés está descontento con su presente en el Real Madrid y buscaría salir del equipo español durante el próximo verano, es decir, después de la Copa del Mundo de este año.

Arnold buscaría salir del Real Madrid en verano | AP

Una de las razones principales por las que Arnold estaría buscando su salida del equipo más laureado del futbol europeo se debe a que el lateral inglés siente que varias promesas que se le hicieron durante las negociaciones o han sido cumplidas en su totalidad.

Esto le ha generado un descontento, a pesar de las lesiones que lo han aquejado, motivo suficiente para buscar un nuevo horizonte después de que se termine esta temporada.

Arnold buscaría salir del Real Madrid en verano | AP

Bajo rendimiento en Madrid

Desde su llegada al conjunto merengue, Trent Alexander-Arnold solo ha podido disputar un total de 16 encuentros en todas las competencias, sin haber marcado un solo gol hasta el momento.

Trent Alexander-Arnold ha presentado tres lesiones durante su estancia en el Real Madrid, la última fue un desgarro muscular, la cual lo tendrá alejado de las canchas hasta inicios del próximo mes de febrero.

Arnold buscaría salir del Real Madrid en verano | AP

Ya tendría nuevo destino

De acuerdo a The Telegraph, uno de los equipos que está interesado en hacerse de los servicios del lateral británico es el Bayern Munich, que ha sufrido para poder tener un lateral por la banda de la derecha.

A pesar del deseo del británico, Alexander-Arnold tiene contrato con el Real Madrid hasta 2031.