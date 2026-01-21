Marsella vs Liverpool EN VIVO UEFA Champions League Jornada 7

Rafael Trujillo Alarcón
21 de Enero de 2026

 

 

Liverpool llega a Francia para enfrentar al Olympique de Marsella, urgidos de una victoria. Los Reds no atraviesan su mejor momento, sin embargo, un triunfo los podría afianzar dentro de los mejores ocho equipos con sólo un partido restando en la Fase Liguera de la UEFA Champions League.

El equipo de Arne Slot llega a la penúltima jornada con 12 unidades en la novena posición de la clasificatoria, pero con un empate en su más reciente partido de Premier League. Ahora, con la defensa de la Liga Inglesa prácticamente perdida, el equipo debe enfocar sus esfuerzos en la Champions League.

Los ingleses no tienen el camino fácil pues, el equipo Roberto De Zerbi busca llevarse los tres puntos en casa para así escalar puestos en la clasificatoria soñando con la Clasificación a los Octavos de Final directos. Actualmente están en la 16va posición con nueve unidades, a tres de la zona de clasificación, pero también a tres de la zona de eliminación.

Este será el quinto enfrentamiento entre estos dos equipos en la UEFA Champions League. El equipo Red llega con una ventaja de tres victorias por sólo una de los franceses. Todos sus enfrentamientos previos se dieron en la Fase de Grupos y su más reciente cruce fue un 1-0 a favor de Liverpool en la temporada 2008-09.

 

