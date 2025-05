Cónclave 2025: Instalan estufa dónde quemaran votos para elegir al nuevo papa

Tras la muerte del Papa Francisco y la realización de su funeral, cardenales de todo el mundo han aterrizado en Roma con el fin de participar en el cónclave y, de esta manera, elegir al nuevo máximo representante de la Iglesia católica.

El proceso de elección del nuevo papa comenzará el próximo 7 de mayo/iStock|

Este proceso de elección se llevará a cabo de manera oficial a partir del próximo miércoles 7 de mayo. La icónica Capilla Sixtina ha sido cerrada al público y los bomberos del Vaticano han instalado la tradicional chimenea en el techo de la capilla. En cuanto los cardenales escojan al nuevo papa, la chimenea emitirá el representativo humo blanco.

A través de redes sociales, la Santa Sede compartió un video donde se observan los preparativos en la Capilla Sixtina para realizar el cónclave, con el fin de escoger al nuevo papa tras la muerte de Francisco.

The Vatican's Sistine Chapel has been set up to host 133 Cardinal electors for the upcoming conclave to elect the 267th Pope.



On Friday, the Vatican's fire brigade was seen atop the Sistine Chapel's roof installing the chimney that will emit black smoke if at least 89 Cardinals… pic.twitter.com/lHv1uSBY6k

— Vatican News (@VaticanNews) May 3, 2025