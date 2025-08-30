Confirman otra muerte de rabia humana en México: ¿Hay que preocuparse?

La Secretaría de Salud del estado de Colima confirmó el fallecimiento de un hombre originario de Tonila, Jalisco, a causa de rabia humana, tras haber sido agredido por una vaca infectada en su lugar de residencia.

Detalles del contagio y atención médica

El incidente ocurrió a mediados de mayo de 2025, cuando el paciente fue mordido por el bovino. Posteriormente, presentó síntomas como cansancio y entumecimiento en la zona de la mordida. Inicialmente, acudió a una unidad de salud local, pero al no mejorar, el 7 de agosto se trasladó a un hospital privado en Colima, donde se activó el protocolo por sospecha de rabia humana.

El 17 de agosto, el paciente ingresó en estado crítico al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Colima, donde recibió atención médica intensiva. Lamentablemente, falleció días después.

Un caso que sacude tras décadas

Se trata del segundo fallecimiento por rabia humana en México durante agosto, luego de la muerte de una joven en Zacatecas. También marca el primer caso fatal en Colima desde 1987, aunque la enfermedad sigue presente en el país.

Recomendaciones de salud

Las autoridades de salud reiteraron la importancia de la prevención y atención oportuna ante mordeduras de animales. Se recomienda:

Acudir inmediatamente a un centro de salud tras cualquier mordedura de animal.

Iniciar el esquema de vacunación antirrábica lo antes posible.

Mantener la vacunación de animales domésticos y de granja al día.

Evitar el contacto con animales salvajes o con comportamientos inusuales.

