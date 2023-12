Confusión al buscar vacuna contra Covid-19 en farmacias

Una gran confusión y desconcierto se registró en varias farmacias, luego de que usuarios que desde temprana hora acudieron a adquirir la vacuna Pfizer contra el Covid- 19, se llevaron la sorpresa de que no en todas las sucursales estaba disponible, además de que necesitaban receta para su adquisición.

A pesar de que se anunció que todas las sucursales de farmacias tendrían disponible el fármaco, solo en algunas lo estuvo, lo que generó molestia entre las personas que acudieron a una que incluso no la tenía ni anunciada.

"Vine a la sucursal del Centro Histórico, por que se supone que aquí nos realizamos las pruebas Covid, con una buena atención, pero en esta ocasión sí fallaron, pues me comentan los vendedores que no cuentan con la vacuna y no saben hasta cuando les llegará", señaló Jaime Lopez.

Además de que muchas sucursales no tenían anunciada la distribución de la vacuna Pfizer, al llegar al mostrador a preguntar por ella, se generaron varias dudas ya que los encargados aseguraron que esta no se podrá adquirir hasta que se presente una receta médica.

"Deberían de explicar bien que es lo que sucede y cómo será la venta, ya que al preguntar por ella nos dijeron que si contábamos con receta, la podríamos adquirir y para eso primero debemos acudir al médico para que nos dé una receta y eso no lo dijeron las autoridades, entonces, si la vacuna vale $999 pesos, ya con la consulta médica y la aplicación sube entre $100 y $150 pesos más, lo que me parece un abuso", afirmó la Sra. Rosaura Cataño.

Aunque en varias sucursales de la farmacia San Pablo, Guadalajara, Del Ahorro y Benavides se registró una notable afluencia, empleados de estas sugirieron a los consumidores que para evitar disgustos, primero verifiquen por teléfono o en redes sociales las sucursales que tendrán en venta la vacuna Pfizer.

